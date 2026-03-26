Η OpenAI ανέστειλε επ’ αόριστον τα σχέδιά της για τη δημιουργία ενός ερωτικού chatbot, καθώς η εταιρεία επιλέγει να επανεστιάσει στα βασικά της προϊόντα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η απόφαση –την οποία επιβεβαίωσε και το Reuters– ελήφθη μετά από ανησυχίες εργαζομένων και επενδυτών σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις του σεξουαλικοποιημένου περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης, καθώς η OpenAI προετοιμάζεται για πιθανή είσοδο στο χρηματιστήριο, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2025 τα σχέδια για μια «λειτουργία ενηλίκων», σημειώνοντας ότι η εταιρεία θα «επιτρέψει ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικό περιεχόμενο για επαληθευμένους ενήλικες», με βάση την αρχή του «να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες». Η λειτουργία επρόκειτο αρχικά να λανσαριστεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, το εγχείρημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με εμπόδια και καθυστερήσεις. Τον Μάρτιο, η OpenAI δήλωσε στο Axios ότι «αναβάλλει την κυκλοφορία της λειτουργίας ενηλίκων» για να επικεντρωθεί σε «εργασία υψηλότερης προτεραιότητας για περισσότερους χρήστες». Παράλληλα, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι το εσωτερικό συμβουλευτικό συμβούλιο ευεξίας της εταιρείας είχε προειδοποιήσει ομόφωνα να μην προχωρήσει, επικαλούμενο κινδύνους συναισθηματικής εξάρτησης και ανεπαρκών μέτρων προστασίας για ανήλικους. Ένας ειδικός μάλιστα προειδοποίησε πως η εταιρεία κινδύνευε να δημιουργήσει έναν «σέξι προπονητή αυτοκτονίας».

Ένα ακόμη εμπόδιο ήταν το σύστημα πρόβλεψης ηλικίας της OpenAI, το οποίο αναγνώριζε λανθασμένα ανηλίκους ως ενήλικες περίπου στο 12% των περιπτώσεων — πρόβλημα που, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, θα μπορούσε να εκθέσει εκατομμύρια νεαρούς χρήστες σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Εσωτερικές περικοπές και στρατηγική αναπροσαρμογή

Η επ’ αόριστον αναστολή της λειτουργίας ενηλίκων εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναπροσαρμογής της OpenAI. Στις 24 Μαρτίου, η εταιρεία διέκοψε το Sora, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργία βίντεο, μόλις έξι μήνες μετά την κυκλοφορία του, επικαλούμενη υψηλό υπολογιστικό κόστος. Παράλληλα, ακυρώθηκε και συμφωνία περιεχομένου ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με τη Disney.

Όπως ανέφεραν οι New York Times, η διακοπή του Sora αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της OpenAI να περιορίσει τις δαπάνες της εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Anthropic. Η CEO εφαρμογών της OpenAI, Fidji Simo, παρουσίασε πρόσφατα έναν πιο στοχευμένο στρατηγικό προσανατολισμό σε εργαλεία προγραμματισμού και εταιρικούς πελάτες, με τον Sam Altman και τον επικεφαλής ερευνών Mark Chen να προσδιορίζουν έργα χαμηλότερης προτεραιότητας προς περικοπή.

Με αποτίμηση περίπου 730 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την άντληση άνω των 100 δισεκατομμυρίων στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, η OpenAI θέτει τα θεμέλια για δημόσια εισαγωγή που θα μπορούσε να αγγίξει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Σε προ-IPO έγγραφο που κοινοποιήθηκε σε επενδυτές, η εταιρεία χαρακτήρισε τη Microsoft ως τον σημαντικότερο συνεργάτη της, αλλά και πιθανό επιχειρηματικό ρίσκο.

Το μοτίβο είναι σαφές: προϊόντα που απορροφούν πόρους ή ενέχουν κινδύνους για τη φήμη της εταιρείας εγκαταλείπονται. Η λειτουργία αγορών του ChatGPT τερματίστηκε επίσης διακριτικά λόγω χαμηλής απόδοσης. Πλέον, η OpenAI επικεντρώνεται σε μια επιχειρηματική στρατηγική που στηρίζεται στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια ετησιοποιημένων εσόδων, στους 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες και στην ανάπτυξη εταιρικών υπηρεσιών — όχι σε ερωτικό περιεχόμενο.