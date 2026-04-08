Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει σαφές μήνυμα προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθούν με προσοχή στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τονίζει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση δεν πρέπει να επιβαρύνει περαιτέρω τον πληθωρισμό ούτε να διογκώσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Ενέργειας της Επιτροπής, Anna-Kaisa Itkonen, τα μέτρα που εξετάζονται θα πρέπει να είναι «συντονισμένα, προσωρινά και σαφώς καθορισμένα», ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια περίοδο έντονων πιέσεων από την αύξηση των τιμών ενέργειας.

Αντιδράσεις και προτάσεις από τα κράτη-μέλη

Η παρέμβαση της Κομισιόν έρχεται σε συνέχεια επιστολής που απέστειλαν χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Αυστρία. Οι χώρες αυτές ζητούν την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των συνεπειών της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι υψηλές τιμές πετρελαίου και ντίζελ αποτελούν κρίσιμο πρόβλημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι λύσεις πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά ώστε να μην προκαλέσουν νέα οικονομικά προβλήματα.

Συναντήσεις και νέα εργαλεία πολιτικής

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται διαδοχικές τεχνικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες με αντικείμενο την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στόχος είναι να υπάρξει πλήρης εικόνα της κατάστασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αξιολογηθούν τα δεδομένα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πιθανή έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία, ένα ζήτημα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές μεταφορές και την οικονομία.

Παράλληλα, η Επιτροπή ετοιμάζει μια νέα «εργαλειοθήκη» μέτρων που θα δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αντιδράσουν πιο αποτελεσματικά στην ενεργειακή κρίση. Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα παρουσίασής της, εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Η πρόκληση της ισορροπίας

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, η Ευρώπη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη άμεσης στήριξης των οικονομιών της και στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι πρέπει να αποφευχθούν αποφάσεις που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.