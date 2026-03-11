Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να ξεπεράσει το 3% μέσα στο έτος, σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγήσει στη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News.

Σε αυτό το δυσμενές σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ το 2026 θα μπορούσε να υποχωρήσει έως και 40 μονάδες βάσης κάτω από το προβλεπόμενο 1,4%. Την εκτίμηση αυτή φέρεται να διατύπωσε ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών της Ένωσης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg News.