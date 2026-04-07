Η έναρξη της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για το Fuel Pass III συνοδεύτηκε από τεράστια συμμετοχή αλλά και αρκετά ερωτηματικά, ειδικά για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ακολουθεί μια αναλυτική σύνοψη των κρίσιμων πληροφοριών που πρέπει να γνωρίζετε.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος συνωστισμού

Η πίεση στην πλατφόρμα ήταν πρωτοφανής. Με την εκκίνηση να δίνεται λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καταγράφηκαν έως και 30 αιτήσεις το δευτερόλεπτο, γεγονός που ανάγκασε τους αρμόδιους να επιστρατεύσουν το γνώριμο σύστημα της «προτεραιότητας βάσει ΑΦΜ».

Για όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη 7 Απριλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3.

Τετάρτη 8 Απριλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6, 7.

Πέμπτη 9 Απριλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9, 0.

Από Παρασκευή 10 έως 30 Απριλίου: Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ.

Γιατί μπορεί να απορρίφθηκε η αίτησή σας;

Οι τρεις κύριοι άξονες πίσω από τις απορρίψεις, οι οποίοι συχνά διαφεύγουν της προσοχής των πολιτών:

Η «ακτινογραφία» του οχήματος

Δεν αρκεί μόνο το εισοδηματικό κριτήριο (έως 25.000€ για άγαμους και 35.000€ για έγγαμους). Το όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και τα τέλη κυκλοφορίας εξοφλημένα. Ακόμη και μια μικρή εκκρεμότητα στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ ή της ασφαλιστικής αρκεί για να «πετάξει» τον αιτούντα εκτός.

Το μπέρδεμα με το Leasing

Ενώ οι ιδιώτες με προσωπική μίσθωση δικαιούνται την ενίσχυση, όσοι χρησιμοποιούν εταιρικά οχήματα παραχωρημένα από τον εργοδότη βρίσκονται αποκλεισμένοι.

Αιτήσεις σε «εκκρεμότητα»

Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, αλλά η αίτησή τους παραμένει σε κατάσταση «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ». Αν η αίτηση δεν οριστικοποιηθεί, η πληρωμή δεν θα προχωρήσει ποτέ.

Ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός

Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πριμοδοτείται με επιπλέον 10€, ανεβάζοντας το ποσό έως και τα 60€ για τους κατοίκους νησιωτικών περιοχών. Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα χρήματα αυτά έχουν «ημερομηνία λήξης» την 31η Ιουλίου 2026 και προορίζονται αποκλειστικά για καύσιμα και μετακινήσεις.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο helpdesk (2102154173, Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00, email: FuelPass2026@ktpae.gr) ή στα κατά τόπους ΚΕΠ, αν και η εμπειρία των πρώτων ωρών δείχνει ότι η υπομονή θα είναι το πολυτιμότερο εφόδιο των δικαιούχων.