Η αντίστροφη μέτρηση για την ενίσχυση στα καύσιμα κίνησης ξεκίνησε. Η κυβέρνηση ενεργοποιεί το Fuel Pass III, με στόχο οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από την πασχαλινή έξοδο. Αν θέλετε να είστε ανάμεσα στους πρώτους που θα πληρωθούν, δείτε πότε και πώς πρέπει να κινηθείτε.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα;

Η ψηφιακή πύλη vouchers.gov.gr θα τεθεί σε λειτουργία σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 17:00.

Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ ταυτόχρονα, χωρίς χρονικούς περιορισμούς βάσει του λήγοντος ψηφίου. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται μεγάλη κίνηση τις πρώτες ώρες, ωστόσο όσοι ολοκληρώσουν την αίτησή τους σήμερα, αναμένεται να δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους έως τη Μεγάλη Πέμπτη.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Απριλίου, οπότε αν δεν βιάζεστε, μπορείτε να αποφύγετε την ταλαιπωρία των πρώτων ημερών.

Ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός;

Εδώ χρειάζεται προσοχή, καθώς η επιλογή σας καθορίζει και το ποσό.

Η ψηφιακή κάρτα:

Σας δίνει ένα bonus +10€. Όμως, απαιτεί smartphone με τεχνολογία NFC (για ανέπαφες πληρωμές) και τα χρήματα μπορούν να ξοδευτούν αποκλειστικά σε καύσιμα, ταξί ή εισιτήρια (λεωφορεία, τρένα, πλοία). Η κάρτα θα λήξει αυτόματα στις 31 Ιουλίου.

Η κατάθεση στην τράπεζα:

Παίρνετε 10€ λιγότερα, αλλά έχετε την απόλυτη ελευθερία να ξοδέψετε το ποσό όπου θέλετε.

Τι πρέπει να προσέξετε

Το Εισόδημα:

Τα κριτήρια βασίζονται στην περσινή φορολογική δήλωση. Στα ζευγάρια υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κάτι που ίσως αφήσει κάποιους εκτός.

Ένα Όχημα:

Αν έχετε δύο αυτοκίνητα, μπορείτε να επιδοτηθείτε μόνο για το ένα. Επίσης, το ίδιο όχημα δεν μπορεί να δηλωθεί από δύο διαφορετικά άτομα.

Διαδικασία Ενεργοποίησης:

Μόλις εγκριθεί η αίτηση για την ψηφιακή κάρτα, θα λάβετε SMS και e-mail με οδηγίες. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν προσωπικό κωδικό για να «φορτώσετε» την κάρτα στο κινητό σας.

Για αυτούς που δεν τα πάνε καλά με την τεχνολογία:

Αν η τεχνολογία δεν είναι το δυνατό σας σημείο, μπορείτε να πάτε στα ΚΕΠ. Εκεί ένας υπάλληλος θα κάνει την αίτηση για εσάς, αλλά οπλιστείτε με υπομονή γιατί μπορεί να πετύχετε ουρές.