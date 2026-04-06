Ανοίγει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Fuel Pass, τη νέα επιδότηση καυσίμων που αφορά εκατομμύρια οδηγούς σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Fuel Pass ανέρχεται σε 50 ευρώ για τα αυτοκίνητα (60 ευρώ στα νησιά) και 30 ευρώ για τις μοτοσικλέτες (35 ευρώ στα νησιά). Το ποσό αυτό πιστώνεται είτε σε ψηφιακή κάρτα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό, ανάλογα με την επιλογή του δικαιούχου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Με βάση αυτά τα κριτήρια, καλύπτεται περίπου το 75% των οδηγών.

Το Fuel Pass χορηγείται σε όλους τους κατόχους ΙΧ αυτοκινήτων, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι διαθέτουν οχήματα με κινητήρες ντίζελ θα λάβουν διπλή ενίσχυση: τόσο την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ όσο και το ποσό του Fuel Pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων στη χώρα, που υπολογίζεται σε περίπου 70 λίτρα τον μήνα, τα 50 ευρώ του Fuel Pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο βενζίνης.