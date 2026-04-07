Αλλαγές στη λειτουργία της πλατφόρμας του Fuel Pass φέρνει η αυξημένη επισκεψιμότητα, καθώς οι αρμόδιοι προχωρούν σε νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ. Συγκεκριμένα, προκειμένου να αποφευχθεί το «κρασάρισμα» του συστήματος και οι μεγάλες καθυστερήσεις, η είσοδος στην εφαρμογή θα γίνεται από σήμερα κλιμακωτά.

​Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων

​Αν ετοιμάζεστε να κάνετε την αίτησή σας, δείτε πότε έρχεται η σειρά σας:

​Αύριο, Τρίτη 7/4: Η αυλαία ανοίγει για τους δικαιούχους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

​Τετάρτη 8/4: Σκυτάλη παίρνουν όσοι έχουν λήγοντα σε 4, 5, 6 και 7.

Πέμπτη 9/4: Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται με τους αριθμούς 8, 9 και 0.

Τι ισχύει από την Παρασκευή 10 Απριλίου

​Από την Παρασκευή 10/4 και μετά, το σύστημα των ληγόντων καταργείται. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι έχασαν τη σειρά τους ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η τελική προθεσμία για όλους είναι η 30ή Απριλίου 2026.

​Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή;

​Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των πολιτών από το «κρασάρισμα» της ιστοσελίδας. Οι αρμόδιοι ζήτησαν συγγνώμη για την αναστάτωση, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η ταχύτητα της επεξεργασίας των δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα.