Η Γαλλία απηύθυνε έκκληση προς το Ισραήλ να αποφύγει την αποστολή στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο, προειδοποιώντας για σοβαρές ανθρωπιστικές επιπτώσεις σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι η Γαλλία παροτρύνει το Ισραήλ «να απέχει από τέτοιες χερσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα είχαν μεγάλες ανθρωπιστικές επιπτώσεις και θα επιδείνωναν την ήδη δραματική κατάσταση της χώρας».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών επαίνεσε παράλληλα την απόφαση του Λιβάνου να απελάσει τον πρεσβευτή του Ιράν στη Βηρυτό, χαρακτηρίζοντάς την ως «θαραλέα».

«Απευθύνουμε έκκληση προς τις ισραηλινές αρχές να μην προχωρήσουν σε τέτοιες χερσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες και επιδεινώνουν την ήδη δραματική κατάσταση της χώρας», δήλωσε ο Μπαρό σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αντιδράσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση

«Θέλω να χαιρετίσω τις δηλώσεις και τις ενέργειες της λιβανικής κυβέρνησης (…) που μόλις σήμερα το πρωί έλαβε μία θαρραλέα απόφαση αποφασίζοντας να απελάσει τον πρεσβευτή του Ιράν, αφού, αποφασίζοντας να μπει στον πόλεμο για να υποστηρίξει το Ιράν, η Χεζμπολάχ έσυρε σε έναν πόλεμο τη χώρα που μόλις συνερχόταν αργά αλλά με βεβαιότητα από τις προηγούμενες κρίσεις», τόνισε ο Γάλλος υπουργός.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα καταλάβει στον νότιο Λίβανο μία ζώνη που θα εκτείνεται από τα ισραηλινά σύνορα μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «πραγματοποιούν ελιγμούς εντός του λιβανικού εδάφους για να καταλάβουν μία ζώνη προκεχωρημένης άμυνας», δήλωσε ο Κατς σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Οι πέντε γέφυρες επί του Λιτάνι που χρησίμευαν στη Χεζμπολάχ για να μετακινεί τρομοκράτες και όπλα έχουν καταστραφεί και ο στρατός θα ελέγχει τις υπόλοιπες γέφυρες και τη ζώνη ασφαλείας μέχρι τον Λιτάνι», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, «οι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου έχουν απομακρυνθεί προς βορράν και δεν θα επιστρέψουν νοτίως του Λιτάνι όσο η ασφάλεια των κατοίκων του βορείου Ισραήλ δεν είναι εγγυημένη».