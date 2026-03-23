Νέος νόμος σε Αγγλία και Ουαλία ενισχύει τις εξουσίες της αστυνομίας, αυξάνει τις ποινές και επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα αυξανόμενο πρόβλημα που κοστίζει εκατομμύρια στους αγρότες και προκαλεί έντονες αντιδράσεις

Σε μια σημαντική αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της αγροτικής παραγωγής, τίθεται σε ισχύ νέος νόμος σε Αγγλία και Ουαλία που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για ιδιοκτήτες σκύλων των οποίων τα ζώα επιτίθενται σε κτηνοτροφικά κοπάδια.

Η μεταρρύθμιση έρχεται να επικαιροποιήσει διατάξεις που ισχύουν εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια, επιχειρώντας να ανταποκριθεί σε μια πραγματικότητα όπου τα περιστατικά επιθέσεων αυξάνονται ανησυχητικά.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, τα πρόστιμα για επιθέσεις ή καταδίωξη ζώων εκτροφής παύουν να έχουν ανώτατο όριο, ενώ οι αρχές αποκτούν τη δυνατότητα να κατάσχουν σκύλους που θεωρούνται επικίνδυνοι. Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα λήψης γενετικού υλικού από ύποπτα ζώα, προκειμένου να αποδεικνύεται η εμπλοκή τους σε επιθέσεις, καθώς και η είσοδος της αστυνομίας σε ιδιωτικούς χώρους για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Επιπλέον, τα δικαστήρια μπορούν να επιβάλουν στους παραβάτες την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με την κατάσχεση και τη φύλαξη των ζώων τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διεύρυνση του ορισμού των προστατευόμενων ζώων, ώστε να περιλαμβάνει πλέον και καμηλοειδή, όπως λάμα και αλπάκα, αντανακλώντας την αυξανόμενη παρουσία τους στη σύγχρονη αγροτική οικονομία. Παράλληλα, οι διώξεις δεν περιορίζονται πλέον αποκλειστικά σε περιστατικά που λαμβάνουν χώρα εντός ιδιωτικών αγροτεμαχίων, αλλά επεκτείνονται και σε δρόμους ή δημόσια μονοπάτια.

Η ανάγκη για αυστηροποίηση της νομοθεσίας αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία: εκτιμάται ότι μόνο το 2025, η αξία των ζώων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά από επιθέσεις σκύλων άγγιξε τα 2 εκατομμύρια λίρες, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πίσω από τους αριθμούς, ωστόσο, κρύβονται δραματικές ιστορίες παραγωγών που βλέπουν το βιός τους να καταστρέφεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κτηνοτρόφου από το Σόμερσετ, ο οποίος έχασε περίπου 35 πρόβατα και αρνιά σε μία και μόνο επίθεση. Όπως περιγράφει, ορισμένα ζώα σκοτώθηκαν άμεσα, ενώ άλλα, τρομαγμένα, παγιδεύτηκαν σε πυκνή βλάστηση και πέθαναν από θερμοπληξία. Τέτοιου είδους περιστατικά, όπως επισημαίνει, δεν είναι μεμονωμένα, αλλά επαναλαμβάνονται κυρίως τους θερινούς μήνες, όταν αυξάνεται η παρουσία επισκεπτών στην ύπαιθρο.

Οι αγρότες αποδίδουν μεγάλο μέρος του προβλήματος στην έλλειψη γνώσης των κανόνων συμπεριφοράς στην ύπαιθρο από τους ιδιοκτήτες σκύλων. Πολλοί, όπως τονίζουν, υποτιμούν τα ένστικτα των ζώων τους, τα οποία μπορεί να ενεργοποιηθούν ξαφνικά όταν έρθουν σε επαφή με κοπάδια, ακόμη κι αν πρόκειται για κατοικίδια που συνήθως εμφανίζουν ήπια συμπεριφορά.

Από την πλευρά των ειδικών στη συμπεριφορά ζώων, η νέα νομοθεσία θεωρείται ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδίως όσον αφορά την αυστηρή αντιμετώπιση ανεύθυνων ιδιοκτητών που αφήνουν τα σκυλιά τους ανεξέλεγκτα. Ωστόσο, διατυπώνονται και επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να βρεθούν εκτεθειμένοι και συνεπείς ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις όπου η παρουσία ζώων εκτροφής δεν είναι εμφανής ή όταν αυτά μετακινούνται αιφνιδιαστικά σε δημόσιους χώρους.

Οι συστάσεις των ειδικών παραμένουν σαφείς: σε κάθε περιοχή όπου ενδέχεται να υπάρχουν ζώα εκτροφής, οι σκύλοι πρέπει να παραμένουν δεμένοι, ανεξαρτήτως του πόσο υπάκουοι θεωρούνται.

Η πρόληψη, υπογραμμίζουν, αποτελεί τη μόνη ασφαλή λύση τόσο για την προστασία της αγροτικής παραγωγής όσο και για την αποφυγή νομικών συνεπειών για τους ιδιοκτήτες.

Την ίδια στιγμή, οργανώσεις που εκπροσωπούν αγρότες και ιδιοκτήτες γης χαιρετίζουν τη μεταρρύθμιση ως ένα «σοβαρό βήμα προόδου», τονίζοντας ότι η καθημερινότητα των παραγωγών δεν μπορεί να συνοδεύεται από τον φόβο απρόβλεπτων επιθέσεων. Όπως επισημαίνουν, πέρα από την οικονομική ζημία, το ψυχολογικό βάρος για όσους φροντίζουν τα ζώα τους και τα βρίσκουν τραυματισμένα ή νεκρά είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Ο νέος νόμος φιλοδοξεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους ιδιοκτήτες σκύλων. Το κατά πόσο θα καταφέρει να περιορίσει ουσιαστικά το φαινόμενο, θα εξαρτηθεί τόσο από την εφαρμογή του όσο και από την αλλαγή νοοτροπίας όσων κινούνται στην ύπαιθρο με τα κατοικίδιά τους.