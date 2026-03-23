ΚΡΙOΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Μπορείτε να καθορίσετε το δικό σας μέλλον όσον αφορά τις οικογενειακές σας υποθέσεις. Μην περιμένετε λοιπόν από κανέναν άλλον να σας πει τι σας ταιριάζει και τι όχι και πώς πρέπει να κινηθείτε. Εχετε τη λογική για να πράξετε ανάλογα με την περίσταση.

ΤΑYΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η στιγμή που περιμένατε εδώ και καιρό έφτασε. Μπορείτε επιτέλους να καθορίσετε εσείς τους όρους μιας συμφωνίας ή μιας επαγγελματικής πρότασης και να τους φέρετε στα μέτρα σας. Είναι σωστό να μην υποκύψετε στις πιέσεις αλλά να το παίξετε και λίγο δύσκολοι για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερο κέρδος.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Παρά το γεγονός πως ξέρετε ότι εσείς είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για την ευτυχία σας και την άνεσή σας, σήμερα οι επιρροές των γύρω σάς κάνουν να έχετε δεύτερες σκέψεις. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στους άλλους και κυρίως μην αφήνετε τους ξένους να παίρνουν τη δική σας κατάσταση στα χέρια τους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Εδώ και καιρό κρατάτε ένα μυστικό. Είναι καιρός λοιπόν να το αποκαλύψετε γιατί διαφορετικά θα γίνεται όλο και πιο βαρύ μέσα στο κεφάλι σας και στο τέλος θα καταλήξει να μοιάζει με εμμονή. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να το πλασάρετε ώστε να κάνετε όσο το δυνατόν λιγότερο κακό σε όσους εμπλέκονται σε αυτό.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Σας ερεθίζει πολύ εύκολα σήμερα η κάθε κουβέντα κι έτσι η συζήτηση πολύ εύκολα μπορεί να γίνει καβγάς. Μείνετε ήρεμοι και διώξτε όσο το δυνατόν πιο μακριά τις έγνοιες γιατί δεν βοηθούν καθόλου την κατάσταση. Χρειάζεται καθαρό μυαλό τώρα οπότε μήπως να δοκιμάζατε διαλογισμό;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Θυμηθείτε σήμερα πως περισσότερες μύγες θα πιάσετε με το μέλι παρά με το ξίδι. Ετσι λοιπόν αφήστε τις κατά μέτωπον επιθέσεις και δοκιμάστε να είστε πιο διπλωματικοί σε υποθέσεις που αφορούν συνεργασίες, συναισθηματικά και οικογενειακά θέματα.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Βγάλτε επειγόντως όλα τα εμπόδια από τον δρόμο σας. Αν για παράδειγμα υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται να συνεργαστούν μαζί σας πρέπει να τους αποκλείσετε οριστικά από το περιβάλλον σας. Δεν υπάρχει λόγος σε κρίσιμες στιγμές εσείς να σπαταλάτε ενέργεια σε ανούσια πράγματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου -22 Νοεμβρίου). Προσπαθήστε να δαμάσετε την τάση που έχετε να κάνετε τα πράγματα όπως συμφέρουν εσάς. Γυρίστε το κεφάλι σας δίπλα και δείτε πως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν λόγο στα πράγματα οπότε καλό είναι να ακούτε τη γνώμη τους. Μοιάζει άδικη όλη αυτή η συμπεριφορά σας

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως κακό στο να μοιράζεστε με τους άλλους τα συναισθήματά σας. Αν είστε ευάλωτοι μπροστά στους ανθρώπους που πραγματικά σας ενδιαφέρουν, θα δείξετε έτσι ότι πραγματικά τους αγαπάτε και τους εμπιστεύεστε, ακόμα κι αν σας τρομάζει αυτό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Υπάρχουν σήμερα συγκεκριμένες καταστάσεις όπου δεν θα πρέπει να χώνετε τη μύτη σας. Αλλά και άλλες όπου η εμπλοκή σας μοιάζει αναγκαία. Κρίνετε κάθε φορά τη συμπεριφορά σας ανάλογα με τις περιστάσεις και το συμφέρον σας. Πάνω απ’ όλα τώρα, βέβαια, πρέπει να ακούσετε τον γιατρό σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Δουλέψτε πιο έξυπνα, όχι πιο σκληρά. Αυτή είναι η συμβουλή της ημέρας. Σκεφτείτε πού ξοδεύετε τον περισσότερο χρόνο σας και βρείτε τρόπους ώστε να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία ή έστω να κάνετε το όλο σύστημα πιο ολοκληρωμένο.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Προσπαθήστε να μείνετε ψύχραιμοι με τις εξελίξεις σήμερα. Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά επειδή μοιάζετε με μια κατσαρόλα που βράζει και μπορεί στο τέλος να εκραγεί, περιορίστε αν γίνεται τα θύματα. Σκεφτείτε διαφορετικά σενάρια για το πώς μπορείτε να ρίξετε τους τόνους και προσπαθήστε να τα κάνετε πράξη