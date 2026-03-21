Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Το πρώτο μισό της ημέρας είναι ιδανικό για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες ή δουλειές ρουτίνας που έχουν μείνει από τη βδομάδα. Η ακρίβεια, η λογική και η υπευθυνότητά σας θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε, οπότε δεν υπάρχει λόγος για εκνευρισμό.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Σήμερα θα μπείτε στον πειρασμό να αφιερωθείτε ολοκληρωτικά στη δουλειά, όμως χρειάζεστε ξεκούραση. Οι γεννημένοι στα μέσα Μαΐου θα νιώσουν έντονη δημιουργικότητα ως το απόγευμα, την οποία μπορούν να διοχετεύσουν σε ευχάριστες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Από το πρωί θα έχετε ισχυρά επιχειρήματα απέναντι σε όσους προσπαθούν να σας περιορίσουν, γεγονός που θα σας κάνει να νιώσετε πιο ελεύθεροι. Εκμεταλλευτείτε τη μέρα για να απολαύσετε όσα όμορφα συμβαίνουν γύρω σας και να χαλαρώσετε.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Ένας σημαντικός διάλογος με άτομο της οικογένειας θα επηρεάσει τη διάθεσή σας. Αν θέλετε να γίνετε κατανοητοί, εκφραστείτε ξεκάθαρα και αποφύγετε τις παρεξηγήσεις.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Το πρωινό είναι κατάλληλο για να ολοκληρώσετε υποχρεώσεις του σπιτιού. Στη συνέχεια, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας. Η φροντίδα της εμφάνισης και η άσκηση θα σας ανανεώσουν. Μην παραμελείτε τη σχέση ή τον γάμο σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Μέχρι το μεσημέρι θα είστε ιδιαίτερα παραγωγικοί και θα νιώσετε ικανοποίηση από την ολοκλήρωση μικρών στόχων. Μια ενδιαφέρουσα προσφορά ενδέχεται να προκύψει· εξετάστε τη προσεκτικά πριν την απορρίψετε.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Τα άστρα σάς προτρέπουν να τακτοποιήσετε πρακτικά ζητήματα που εκκρεμούν. Η καθαρή σκέψη και ο σωστός προγραμματισμός θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε αποτελεσματικά τα επόμενα βήματά σας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Το δεύτερο μισό της ημέρας ευνοεί τα οικονομικά σας χάρη σε σωστές αποφάσεις που έχετε ήδη λάβει. Ωστόσο, δεν θα λείψουν οι εκπλήξεις σε οικογενειακά.