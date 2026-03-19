ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχετε εξαιρετικές ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην εργασία σας. Αν δεν είστε σίγουροι για κάτι, συζητήστε το με συναδέλφους, τον προϊστάμενό σας ή κάποιον έμπειρο επαγγελματία.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η συνεχής επικοινωνία και η αναζήτηση νέων γνώσεων θα σας απασχολήσουν σήμερα. Ίσως προκύψουν ξαφνικές αλλαγές στα σχέδιά σας, όμως η ψύχραιμη στάση σας θα λειτουργήσει υπέρ σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Δύσκολες καταστάσεις ή πιθανοί κίνδυνοι ενδέχεται να σας απασχολήσουν. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε δική σας επιχείρηση ή να κάνετε επαγγελματικό βήμα, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η ημέρα ευνοεί τη λήψη συμβουλών από ειδικούς και τη διοργάνωση σημαντικών συναντήσεων. Αν εργάζεστε σε τομείς όπως η εκπαίδευση, οι μεταφορές ή η πληροφόρηση, προετοιμαστείτε για αυξημένο φόρτο εργασίας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Ιδανική μέρα για συσκέψεις ή συζητήσεις σχετικά με την εργασία σας. Μπορείτε να αναθεωρήσετε το πρόγραμμα ή τα καθήκοντά σας, ώστε να βελτιώσετε την απόδοσή σας και το τελικό αποτέλεσμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Ο συνδυασμός δουλειάς και ψυχαγωγίας θα αποδώσει. Εκμεταλλευτείτε τη μέρα για να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο με φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα. Αν έχετε καιρό να δείτε κάποιον, κανονίστε τώρα τη συνάντηση.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Ευκαιρία να περάσετε χρόνο με την οικογένειά σας ή να επισκεφτείτε συγγενείς. Κρατήστε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά για πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η σημερινή μέρα είναι κατάλληλη για να τακτοποιήσετε υποθέσεις, να επισκεφθείτε δημόσιες υπηρεσίες ή να ενημερωθείτε για εκκρεμότητες. Οι συναντήσεις σας ίσως αποδειχθούν καθοριστικές για το μέλλον.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Ενδέχεται να σας έρθουν πρωτότυπες ιδέες σχετικά με οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα. Η διάθεσή σας για πειραματισμό και καινοτομία θα σας βοηθήσει να παραμείνετε μπροστά στις εξελίξεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η αντίληψή σας σήμερα είναι οξυμένη. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία για να προσεγγίσετε άτομα με επιρροή και να παρουσιάσετε τις ιδέες σας σε ανθρώπους που μπορούν να σας υποστηρίξουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η ημέρα ευνοεί την επιστημονική έρευνα και τα μαθήματα κάθε είδους. Μια επίσκεψη σε φιλανθρωπική οργάνωση θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε τη δική σας θέση και να προσφέρετε ουσιαστικά στους άλλους.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Όταν σχεδιάζετε το μέλλον σας ή τη συνέχιση μιας συμμαχίας, μην περιορίζετε τον εαυτό σας στην προσπάθεια να κερδίσετε συμμάχους. Το να μοιράζεστε ιδέες, να συζητάτε ανοικτά και να συμβουλεύεστε ειδικούς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την επιτυχία σας.