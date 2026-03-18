Ζώδια σήμερα: Η αστρολογική πρόβλεψη της ημέρας φέρνει ενέργεια, αποφάσεις και συναισθηματικές ανατροπές για κάθε εκπρόσωπο του ζωδιακού κύκλου.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Οι πράξεις σας σήμερα θα έχουν μακροχρόνιες συνέπειες, γι’ αυτό σκεφτείτε προσεκτικά πριν πάρετε αποφάσεις. Στις σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα προκύπτουν ευθύνες που απαιτούν ωριμότητα. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και αξιοποιήστε τη δημιουργικότητά σας, η οποία βρίσκεται στα ύψη.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η ημέρα σηματοδοτεί το τέλος αρκετών εκκρεμοτήτων και σας δικαιώνει για τον κόπο σας. Οι επαγγελματικές επαφές αποδεικνύονται καρποφόρες και ανοίγουν νέες προοπτικές. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να επαναξιολογήσετε τη θέση σας στον χώρο εργασίας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Οι οικονομικές αλλαγές μπορεί να σας προβληματίσουν, αλλά θα σας οδηγήσουν σε πιο υγιείς συνήθειες. Αναλάβετε πρωτοβουλίες και ακούστε προσεκτικά τις συμβουλές που λαμβάνετε — μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η επιρροή της Αφροδίτης ενισχύει τη ρομαντική σας διάθεση και την ανάγκη για εγγύτητα. Αν βρίσκεστε σε σχέση, η μέρα προσφέρεται για πάθος και συναισθηματική ένωση. Αν όχι, ίσως κάνετε την πρώτη κίνηση προς ένα άτομο που σας ελκύει.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Οι κοινωνικές υποχρεώσεις σάς αποσπούν από την ανάγκη για ξεκούραση. Παρότι θέλετε να βγείτε και να δείτε φίλους, το σώμα και το μυαλό ζητούν χαλάρωση. Ακούστε τις ανάγκες σας και ισορροπήστε ανάμεσα σε υποχρεώσεις και ξεκούραση.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Αν αντιμετωπίσετε εμπόδια από άτομα με εξουσία, κρατήστε ψυχραιμία και αποφύγετε τις εντάσεις. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για σημαντικές πρωτοβουλίες στο γραφείο. Παρατηρήστε τις εξελίξεις χωρίς να εμπλακείτε σε παιχνίδια εξουσίας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Οι πλανητικές επιρροές επιβάλλουν ρήξη με το παρελθόν και αλλαγή ρουτίνας. Επαγγελματικές ή υγειονομικές μεταβολές φέρνουν νέα δεδομένα στην καθημερινότητά σας. Ίσως χρειαστεί να αποχωριστείτε ανθρώπους ή συνήθειες που δεν σας εξυπηρετούν πλέον.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η Σελήνη προκαλεί έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και μεταβολές στη διάθεση. Μπορεί αρχικά να διστάζετε, όμως σύντομα θα νιώσετε ώθηση να δράσετε δυναμικά. Προσοχή, ωστόσο, σε απρόβλεπτα εμπόδια.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η μέρα ευνοεί τη διαύγεια και τις ξαφνικές ιδέες. Νέες λύσεις σε παλιά προβλήματα προκύπτουν απρόσμενα. Ανοίξτε τον νου σας σε εναλλακτικές προσεγγίσεις και απομακρυνθείτε από τις συνηθισμένες μεθόδους.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Οι εξελίξεις γύρω σας φέρνουν νέο ξεκίνημα, γεμάτο ελπίδα και όνειρα. Αποφύγετε τα πείσματα και αφήστε τα γεγονότα να εξελιχθούν φυσικά. Μερικές φορές, το απρόβλεπτο ανοίγει δρόμους που δεν περιμένατε.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η λογική και τα δεδομένα είναι οι καλύτεροι σύμμαχοί σας σήμερα. Συζητήσεις με συναδέλφους και συνεργάτες ενισχύουν τη συνεργασία και την κατανόηση. Η προθυμία σας να βοηθήσετε κάνει τους άλλους να σας θεωρούν πολύτιμο φίλο.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Σήμερα σφύζετε από ενέργεια, κάτι που θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε μια σημαντική συμφωνία. Μην αφήσετε τους ανταγωνιστές να επηρεάσουν τις κινήσεις σας, εκτός αν η παρουσία τους ευνοεί τα σχέδιά σας. Προς το απόγευμα, ευχάριστα νέα θα θελήσετε να μοιραστείτε με φίλους και συγγενείς.