Ζώδια σήμερα: Η μέρα φέρνει διαφορετικές ενέργειες και συναισθήματα για κάθε εκπρόσωπο του ζωδιακού κύκλου, με έμφαση στις σχέσεις, τη διάθεση και τις ευκαιρίες ανανέωσης.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Οι λεκτικές διαμάχες είναι πιθανές σήμερα. Προσέξτε τα λόγια σας, καθώς η παρορμητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες. Ο αυθορμητισμός σας ίσως φέρει μικρά ατυχήματα αν δεν δείξετε προσοχή.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Εμπόδια και προκλήσεις θα δοκιμάσουν την υπομονή σας. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να επιβάλετε τη θέλησή σας στους άλλους. Η υπομονή θα σας βοηθήσει να αποφύγετε εντάσεις και προστριβές.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Η διάθεση σας είναι πιο πεσμένη από το συνηθισμένο. Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις ή διαφωνίες, καθώς θα δυσκολευτείτε να συγκεντρωθείτε. Χρειάζεστε χρόνο για ηρεμία και αποφόρτιση.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η ανησυχία και η βιασύνη μπορεί να σας παρασύρουν. Μην ενεργήσετε παρορμητικά, ακόμη κι αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες. Συγχρονιστείτε με το περιβάλλον σας για να βρείτε ανακούφιση.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Ευνοούνται η ξεκούραση και η ανανέωση. Η αισιοδοξία και το καλό χιούμορ σας βοηθούν να δείτε τη ζωή πιο θετικά. Κάντε πράγματα που σας ευχαριστούν και γεμίστε ενέργεια.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Είστε γεμάτοι ενέργεια και αποφασισμένοι να αναλάβετε νέες προκλήσεις. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσετε κάτι νέο ή να τηρήσετε υποσχέσεις προς τον εαυτό σας. Οι προσπάθειες σας έχουν προοπτική επιτυχίας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Έχετε κίνητρο να λύσετε εκκρεμότητες, όμως η υπερένταση μπορεί να φέρει νεύρα. Οι οικογενειακές σχέσεις χρειάζονται προσοχή. Αφήστε τα προβλήματα να περάσουν χωρίς ένταση.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Η μέρα σας κάνει πιο ευερέθιστους. Αποφύγετε να πιέσετε καταστάσεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος λαθών ή ατυχημάτων. Ελέγξτε τον θυμό σας και κρατήστε αποστάσεις από εντάσεις.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Είστε γεμάτοι τρυφερότητα και ερωτισμό. Θέλετε να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας με κάποιον που αγαπάτε ή εκτιμάτε. Οι δημιουργικές σας ιδέες ανθίζουν και φέρνουν ικανοποίηση.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Με τη Σελήνη σε χιαστή θέση από τον Ποσειδώνα, νιώθετε ιδιαίτερα ελκυστικοί. Οι σχέσεις σας ενισχύονται, καθώς είστε ανοιχτοί στο να δώσετε και να λάβετε αγάπη. Η επικοινωνία με τους γύρω σας βελτιώνεται αισθητά.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Η ανάγκη για χαλάρωση σας κάνει πιο αργούς στη δουλειά. Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις με διαλλακτικότητα για να έχετε θετικά αποτελέσματα. Οι προσωπικές σχέσεις ευνοούνται και φέρνουν ευχάριστες στιγμές.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η φιλία και τα υλικά οφέλη βρίσκονται στο επίκεντρο. Είστε ιδιαίτερα κοινωνικοί και αναζητάτε ευθυμία με ανθρώπους που ξέρουν να διασκεδάζουν. Το φιλανθρωπικό σας πνεύμα ενισχύεται, γι’ αυτό ακολουθήστε τη θετική σας διάθεση.