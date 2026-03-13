Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια, με έμφαση στις σχέσεις, την εργασία και τη διάθεση. Οι αστρολογικές επιρροές της ημέρας φέρνουν ευκαιρίες, αλλά και προειδοποιήσεις για υπερβολές.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Θετικά συναισθήματα και υψηλή αυτοπεποίθηση σας βοηθούν να ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Οι συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα ευνοούνται, ενώ είναι πιθανό να λάβετε αναγνώριση για δημιουργικές ιδέες. Γυναίκες του περιβάλλοντός σας ίσως διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σήμερα.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Η τύχη σάς χαμογελά, αλλά μην υπερεκτιμήσετε τις δυνατότητές σας. Πριν πάρετε οριστικές αποφάσεις, βεβαιωθείτε ότι όλα είναι όπως φαίνονται. Η παρουσία της Αφροδίτης και του Δία στο ζώδιό σας φέρνει ανατροπές, γι’ αυτό στα επαγγελματικά κρατήστε χαμηλούς τόνους.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Το πρόγραμμά σας φορτώνεται με υποχρεώσεις και επικοινωνίες. Θα δεχθείτε πολλά μηνύματα και κλήσεις, αλλά είναι ιδανική μέρα για ανταλλαγή ιδεών. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με συνεργάτες και επωφεληθείτε από τη δημιουργική ροή.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Επιστρατεύετε κουράγιο και δύναμη για να λύσετε προβλήματα που σας απασχολούν. Ο εκνευρισμός και το άγχος δεν λείπουν, όμως αν τα ελέγξετε, θα δείτε θετικά αποτελέσματα.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Έχετε ανάγκη από ψυχαγωγία, στοργή και ξεκούραση. Στην εργασία κινηθείτε με προσοχή, εκπροσωπώντας μόνο τον εαυτό σας. Μια έξοδος με φίλους θα σας ανανεώσει και θα σας φτιάξει τη διάθεση.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Η ενέργειά σας είναι μειωμένη και δυσκολεύεστε να κινηθείτε γρήγορα. Αν πιέσετε τον εαυτό σας, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ικανοποιητικό. Επιλέξτε παρέα με φίλους ή συνεργάτες που θα σας παρακινήσουν θετικά.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Η επιρροή της Αφροδίτης είναι έντονη, ενισχύοντας τον μαγνητισμό και τη γοητεία σας. Αν είστε μόνοι, η ρομαντική σας διάθεση μπορεί να φέρει συγκινητικές εξελίξεις. Κατευθύνετε τη δημιουργική σας ενέργεια σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Ανασφάλειες κάνουν την εμφάνισή τους και αναζητάτε επιβεβαίωση από το περιβάλλον σας. Όσο λαμβάνετε στοργή, τόσο περισσότερο ανταποδίδετε σεβασμό. Αν εργάζεστε σε καλλιτεχνικό τομέα, η έμπνευσή σας σήμερα θα είναι μοναδική.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Η συμπόνια και το ενδιαφέρον σας για τους άλλους εντείνονται. Είστε πρόθυμοι να βοηθήσετε και να προσφέρετε, όμως κάποια επικοινωνιακή δυσκολία ίσως σας δοκιμάσει. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και συνεχίστε με θετική διάθεση.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Είστε πιο διαλεκτικοί και ανυπόμονοι από συνήθως. Μικρές διαφωνίες μπορεί να σας εκνευρίσουν και να οδηγήσουν σε εντάσεις. Προσπαθήστε να κρατήσετε τον έλεγχο και να αποφύγετε άσκοπους καβγάδες.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Οι σχέσεις σας εξελίσσονται ομαλά και η διαίσθησή σας λειτουργεί στο μέγιστο. Τα προαισθήματά σας αποδεικνύονται ακριβή, οπότε αξιοποιήστε αυτό το πλεονέκτημα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Φιλικά σας πρόσωπα μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα σήμερα. Αν διατηρείτε στενές κοινωνικές ή συναισθηματικές σχέσεις, θα λάβετε σημαντικά οφέλη. Η διάθεσή σας είναι ανεβασμένη, αλλά χρειάζεται μέτρο στη χαρά για να αποφύγετε υπερβολές.