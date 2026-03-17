Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ερωτικά μηνύματα θα αναζωογονήσουν την αυτοπεποίθησή σας και θα διεγείρουν τη φαντασία σας. Η έντονη γοητεία που εκπέμπετε σας βοηθά να πείθετε εύκολα τους άλλους. Ωστόσο, αποφύγετε να παρασυρθείτε από συναισθήματα υπερβολής που μπορεί να σας οδηγήσουν σε λανθασμένες εκτιμήσεις.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η ημέρα φέρνει ένταση και πιθανές εκρήξεις θυμού, κυρίως σε τομείς όπου θέλετε να ξεχωρίσετε. Η επιμονή σας να πετύχετε μπορεί να οδηγήσει σε μικροατυχήματα, γι’ αυτό τηρήστε τις προφυλάξεις και αποφύγετε βιαστικές κινήσεις.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Ο Ερμής, ο Ποσειδώνας και ο Χείρωνας ενισχύουν τη δημιουργικότητά σας. Στον εργασιακό χώρο καταφέρνετε να ξεκαθαρίσετε σημαντικά ζητήματα, ενώ οι πρωτότυπες ιδέες σας βρίσκουν θετική ανταπόκριση από τους ανωτέρους σας.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Αν σκέφτεστε να κάνετε επαγγελματικά ανοίγματα, η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Οι προσπάθειές σας όχι μόνο θα αποδώσουν, αλλά θα σας οδηγήσουν και σε σημαντικές επιτυχίες.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Οι δικοί σας άνθρωποι διευκολύνουν την καθημερινότητά σας περισσότερο απ’ όσο συνηθίζουν. Αν μπορείτε, ζητήστε να σας συστήσουν σε νέους κύκλους γνωριμιών· η δικτύωση σήμερα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Θέστε όρια στον εαυτό σας, όχι ως περιορισμό, αλλά ως άσκηση αυτοπειθαρχίας. Η διπλωματία θα σας βοηθήσει να προωθήσετε τα σχέδιά σας, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει ευκαιρία για αύξηση του εισοδήματός σας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Μια αναπάντεχη συνάντηση με πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να ανοίξει νέους επαγγελματικούς δρόμους. Είναι κατάλληλη μέρα για υπογραφές και συμφωνίες, καθώς οι πρωτοβουλίες σας θα αποδώσουν.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η γοητεία και το χιούμορ σας είναι τα δυνατά σας όπλα. Η διάθεσή σας στρέφεται προς την τέχνη, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Αφήστε τις απαιτητικές εργασίες για άλλη στιγμή και αφιερώστε χρόνο σε ό,τι σας εμπνέει.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η Σελήνη φορτώνει το πρόγραμμά σας με επικοινωνιακές υποχρεώσεις. Τηλέφωνα, συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών κυριαρχούν, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αναπτύξετε συνεργασίες και να καταλήξετε σε γόνιμες συμφωνίες.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η ρουτίνα σας διακόπτεται από απρόβλεπτα γεγονότα που προκαλούν αναστάτωση. Η ανυπομονησία ή μικρά ατυχήματα μπορεί να σας φέρουν εκτός ρυθμού. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και αποφύγετε βεβιασμένες αντιδράσεις.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Ο Κρόνος φέρνει πολλές συζητήσεις αλλά λίγη δράση. Το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να σας πιέσει, γι’ αυτό αποφύγετε την εμπλοκή τρίτων στις διαφωνίες σας. Με ψυχραιμία και λογική θα καταφέρετε να διατηρήσετε την ισορροπία.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Σήμερα ενδέχεται να σας απασχολήσει η επαγγελματική σας πορεία. Η θετική όψη του Ερμή με τον Ποσειδώνα ενισχύει τα οικονομικά σας, αρκεί να οργανώσετε σωστά τις δραστηριότητές σας. Προσέξτε τους καλοθελητές που θα προσπαθήσουν να σας παρασύρουν, καθώς δεν έχουν πάντα αγνές προθέσεις.