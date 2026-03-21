Ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στη Ρωσία — όχι για τις πολιτικές του θέσεις, αλλά επειδή το όνομά του έχει γίνει στίχος σε techno κομμάτι που παίζεται στα κλαμπ της χώρας…

Ένας DJ από τη Μόσχα, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, δημιούργησε ένα τραγούδι στο οποίο ακούγεται το όνομα του Γιάννη Βαρουφάκη. Το κομμάτι έχει εξελιχθεί σε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους που συχνάζουν στα ρωσικά κλαμπ.

Το viral κομμάτι χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη χρήση μόνο δύο λέξεων: «Γιάννης Βαρουφάκης». Ο ρυθμός και η απλότητα του συνδυασμού φαίνεται να έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δημοφιλία του.

Ωστόσο, οι περισσότεροι ακροατές, σύμφωνα με τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, πιθανότατα δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Απλώς απολαμβάνουν τον ρυθμό και τον ήχο του ονόματός του μέσα στο beat της techno μουσικής.

A viral track repeating just two words,“Yanis Varoufakis,” is spreading across Russia’s clubland. Created by a Moscow DJ, the tune has taken off among zoomers, with critics linking its appeal to a revival of 90s/early 2000s techno. The irony is that most listeners likely have… pic.twitter.com/aTOwiqK590 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 20, 2026

Ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε αποκαλύψει στο ότι στο μακρινό παρελθόν έχει δοκιμάσει ναρκωτικά και έχει δώσει το παρόν σε συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής.

Αυτός ήταν και ο λόγος που θεωρήθηκε ότι πρέπει να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών»…