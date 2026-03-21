Η Ευαγγελία Μουμούρη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου, όπου μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά «Ριφιφί» και τη συγκινητική ιστορία που ενέπνευσε το σενάριο.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο της, ο οποίος συνδέεται με την τραγική υπόθεση του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη, που έχασε τη ζωή του από καρκίνο το 1999. Όπως είπε, η συμμετοχή της στη σειρά ήταν για την ίδια μια βαθιά προσωπική εμπειρία, η οποία την οδήγησε σε μια διαφορετική διαδικασία προσέγγισης του ρόλου.

«Όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας με πήρε τηλέφωνο ένα καλοκαίρι και μου είπε “θα κάνουμε αυτό” και μου είπε την ιστορία αρχικά, θυμάμαι ότι ήμουνα στην Τζια και μπαίνω στο διαδίκτυο να ψάξω αυτή την ιστορία. Αυτή η ιστορία, η μεγάλη αδικία που έγινε σε αυτή την οικογένεια. Έψαξα, είδα φωτογραφίες. Όταν λοιπόν πήρα και το σενάριο ήξερα ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Δεν το επέλεξα. Με επέλεξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μουμούρη περιέγραψε πώς απομονώθηκε για να προετοιμαστεί για τον ρόλο, επιλέγοντας να μείνει μόνη της για εβδομάδες ώστε να βιώσει πλήρως τη συναισθηματική πορεία του χαρακτήρα. «Με επέλεξε αυτός ο δρόμος», είπε, υπογραμμίζοντας τη συνειδητή της αφοσίωση στη διαδικασία.

Η συνάντηση με την οικογένεια του μικρού Παναγιώτη

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι σύντομα θα ταξιδέψει στη Μυτιλήνη μαζί με τον Σωτήρη Τσαφούλια για να συναντήσει τη μητέρα του Παναγιώτη. «Πριν από λίγο καιρό ο Σωτήρης μου έστειλε το μήνυμα που έστειλε η οικογένεια. Ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε ανασύρει την ιστορία αυτή. Και που δεν αφήνετε να ξεχαστεί η ιστορία του Παναγιώτη μας», ανέφερε συγκινημένη.

Η ίδια σημείωσε ότι η οικογένεια συνεχίζει ακόμη να διεκδικεί δικαίωση, με την υπόθεση να βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Δεν είναι τα χρήματα, τι χρήματα θα πάρουν. Είναι ότι το παιδάκι, εάν πήγαινε, θα είχε σωθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η αποδοχή του κοινού και το κίνημα #MeToo

Η Ευαγγελία Μουμούρη δήλωσε ευγνώμων για την αγάπη που δέχθηκε από το κοινό μέσα από τον συγκεκριμένο ρόλο, λέγοντας πως πολλές φορές αναρωτήθηκε: «Για μένα γίνεται αυτό τώρα;».

Αναφερόμενη στο #MeToo στον χώρο του θεάτρου, η ηθοποιός τόνισε: «Ήτανε πολύ πληγωτικά όλα αυτά, που ακούγαμε και συζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα ένιωσα περήφανη. Νιώθω περήφανη που κατάφερε η συντεχνία μας να φέρει τα πράγματα, με δυσκολία βεβαίως, γιατί αυτά τα κορίτσια που πήγαν στο δικαστήριο δεν τα γνωρίζει κανείς».

Κλείνοντας, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τις γυναίκες που μίλησαν δημόσια, παρά τις επιθέσεις που δέχονται, λέγοντας πως θα προτιμούσε «να μην υπάρξει συνεργασία με όσους κατηγορήθηκαν».