Τα ΝΕΑ και οι «Υποθέσεις» ταξίδεψαν στο Πλωμάρι της Λέσβου για να συναντήσουν τη Γεωργία Πιτσιλαδή, τη γυναίκα πίσω από τον ρόλο της Όλγας στην πολυσυζητημένη σειρά «Ριφιφί».

Η ιστορία της γυναίκας που έχασε τον γιο της από καρκίνο, επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα του εράνου για τη σωτήρια επέμβαση, δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας αλλά μια σκληρή πραγματικότητα.

Η μητέρα του μικρού Παναγιώτη, του παιδιού με τα πράσινα μάτια που έφυγε τόσο άδικα, ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά της μιλώντας στα ΝΕΑ. «Να δικαιωθεί ο Παναγιώτης μου, ο Παναγιώτης Βασιλέλης. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Θέλω να δικαιωθεί», λέει συγκινημένη.

Με τη Γεωργία Πιτσιλαδή δεν γευματίσαμε ακριβώς. Το ταξίδι στο Πλωμάρι έγινε αυθημερόν, αεροπορικώς, εκεί όπου διαμένει με τον άντρα και την κόρη της.

Πρόκειται για μια γυναίκα βιοπαλαίστρια, γλυκιά, φιλόξενη και καταδεκτική. Μας άνοιξε διάπλατα το σπίτι και την καρδιά της, μιλώντας για τη ζωή της και τον άδικο χαμό του γιου της, που επανήλθε στο προσκήνιο 25 χρόνια μετά εξαιτίας ενός σίριαλ.