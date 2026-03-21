Η Έλενα Παπαρίζου καθησυχάζει τους θαυμαστές της μετά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν ξανά στο νοσοκομείο. Η γνωστή τραγουδίστρια διέψευσε τις φήμες με μια ανάρτηση στα social media, διαβεβαιώνοντας πως είναι απολύτως καλά στην υγεία της.

Τις τελευταίες ώρες, κυκλοφόρησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι η Έλενα Παπαρίζου νοσηλεύεται εκ νέου. Ωστόσο, η ίδια έβαλε τέλος στα σενάρια με ένα story, όπου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η τραγουδίστρια είναι σε πολύ καλή κατάσταση και απολαμβάνει ένα χαλαρό Σάββατο. Όπως έγινε γνωστό, είχε απλώς ένα ελαφρύ κρυολόγημα μετά από αλλεργικό σοκ και τίποτα παραπάνω.

Μάλιστα, δεν χρειάστηκε ποτέ να νοσηλευτεί, παρά μόνο υποβλήθηκε σε κάποιες καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, όπως κάνει κάθε άνθρωπος μετά από μια ήπια ίωση.

Η Έλενα Παπαρίζου αναμένεται να εμφανιστεί κανονικά την Τετάρτη στο νυχτερινό κέντρο Nox, όπου συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της.