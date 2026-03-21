Φήμες ήθελαν την Έλενα Παπαρίζου να νοσηλεύεται εκ νέου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη εισαγωγή της στο νοσοκομείο τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες. Πρόσφατα ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες της εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο, καθώς η τραγουδίστρια χρειάστηκε να εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο.

Στην εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της, μεταφέροντας νεότερες πληροφορίες. «Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη. Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί στην περιπέτεια της υγείας της, εξηγώντας ότι είχε υποστεί υπερκόπωση. «Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας».

Η Έλενα Παπαρίζου πάντως έσπευσε να διαψεύσει τα παραπάνω και να καθυσηχάσει τους θαυμαστές της με μια ανάρτηση στα social media, διαβεβαιώνοντας πως είναι απολύτως καλά στην υγεία της. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η τραγουδίστρια είναι σε πολύ καλή κατάσταση και απολαμβάνει ένα χαλαρό Σάββατο. Όπως έγινε γνωστό, είχε απλώς ένα ελαφρύ κρυολόγημα μετά από αλλεργικό σοκ και τίποτα παραπάνω.