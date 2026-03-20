Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τις τιμές της ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τονίζοντας την ανάγκη για μια συντονισμένη αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια εργαλειοθήκη με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.

Παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να προτείνει επειγόντως δράσεις που θα αφορούν όλες τις συνιστώσες των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές και να περιοριστεί η υπερβολική αστάθεια στην αγορά. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη και να στηρίζουν ιδιαίτερα τους ενεργοβόρους τομείς.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή καλείται να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό εθνικών, προσωρινών και στοχευμένων παρεμβάσεων, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις των καυσίμων και των σχετικών παραμέτρων στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, ζητείται η ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, εξασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έως τον Ιούλιο του 2026 αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), με στόχο τη μείωση της αστάθειας στην τιμή του άνθρακα και τον περιορισμό του αντίκτυπου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και στο συνολικό κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τέλος, το Συμβούλιο καλεί τους συννομοθέτες να καταλήξουν, το 2026, σε ένα φιλόδοξο πακέτο για την ανάπτυξη των δικτύων ενέργειας. Το πακέτο αυτό θα πρέπει να προωθεί την ταχεία κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, να διασφαλίζει την προστασία και την ανθεκτικότητά τους και να ενισχύει τις διασυνδέσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διευρωπαϊκό επίπεδο.