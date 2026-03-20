Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η Κύπρος έχει επηρεαστεί άμεσα από αυτόν τον πόλεμο περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος», μιλώντας μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ίδια, η αντίδραση της Κύπρου έστειλε «ένα σαφές, ενιαίο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Πρόεδρος της Κομισιόν επαίνεσε τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη για τη διαχείριση της κατάστασης, υπογραμμίζοντας πως η Προεδρία «συνεχίζει να αποδίδει». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «υπάρχει κανονικότητα και ασφάλεια στην Κύπρο».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να επισκεφθεί την Κύπρο τον Απρίλιο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας της Ε.Ε. στο νησί σε αυτήν τη συγκυρία.