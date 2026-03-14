Με κοπέλα από το Ηράκλειο Κρήτης, έχει παντρευτεί ανιψιός της προέδρους της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και μάλιστα η ζωή του πλέον βρίσκεται στο ελληνικό νησί καθώς έχει μετακομίσει μόνιμα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εφημερίδας «Πατρίς» το στενό συγγενικό της πρόσωπο έχει παντρευτεί με Ηρακλειώτισσα και μένει σε χωριό του νομού Ηρακλείου.

Από πολιτική οικογένεια ο Κρητικός γαμπρός, μπορεί να μην έχει συχνή τηλεφωνική επικοινωνία ο ίδιος μαζί της, σίγουρα όμως έχουν τα μέλη της οικογένειάς του στη Γερμανία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ενώ ελάχιστοι άνθρωποι από τον περίγυρο του και από το χωριό που διαμένει γνωρίζουν τη σχέση αυτή που τη διαφυλάττει «ως κόρη οφθαλμού».

Όπως αναφέρει το patris.gr είναι μετρημένοι αυτοί που γνωρίζουν τη σχέση του Γερμανού, που βρίσκεται στην Κρήτη σα γαμπρός… και δεν αποκλείεται να τον ρωτούν για την μακρο-οικονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης και αν βλέπει κάποια ακτίνα φωτός για τη βελτίωση των οικονομικών όλων στην πραγματική οικονομία.