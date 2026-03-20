Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, προκαλώντας αυξήσεις στις τιμές, όπως τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ παραμένει διασφαλισμένος, ωστόσο η Ευρώπη «δεν είναι άτρωτη στις παγκόσμιες αυξήσεις τιμών». Επισήμανε ότι μόνο σήμερα, μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ, οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 30%. Καταδίκασε τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις και εμπορικά πλοία, κάνοντας λόγο για ενέργειες που «αυξάνουν το κόστος και εντείνουν τους κινδύνους για τον μελλοντικό εφοδιασμό».

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι απαιτείται δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης όπου είναι δυνατόν και διαρθρωτικές αλλαγές όπου είναι αναγκαίο». Εστίασε στις τέσσερις βασικές συνιστώσες που καθορίζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι τέσσερις συνιστώσες του κόστους ενέργειας

Η πρώτη συνιστώσα, σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, είναι το κόστος ενέργειας, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της τελικής τιμής – κατά μέσο όρο 56% στην ΕΕ. Τόνισε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν μέτρα κρατικής βοήθειας για να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις στο κόστος της πηγής ενέργειας, προσθέτοντας πως «θα ενισχύσουμε περαιτέρω την ευελιξία των κρατικών ενισχύσεων για τον σκοπό αυτό».

Το δεύτερο στοιχείο αφορά τις χρεώσεις δικτύου, οι οποίες ανέρχονται στο 18%. Η Επιτροπή, όπως είπε, προωθεί νομοθετικές παρεμβάσεις για τη μείωσή τους, ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 15%, πρόκειται να αναθεωρηθούν, με στόχο η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα.

Όσον αφορά την ανθρακική τιμολόγηση μέσω του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών Ρύπων (ETS), προωθούνται μεταρρυθμίσεις για μεγαλύτερη ευελιξία και περιορισμό της μεταβλητότητας των τιμών, σημείωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για απανθρακοποίηση

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και στην προώθηση επενδύσεων σε καθαρές μορφές ενέργειας. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου «ETS Investment Booster», ύψους 30 δισ. ευρώ, που θα στηρίξει έργα απανθρακοποίησης με έμφαση στην «ταχύτητα και την αλληλεγγύη».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της ευρύτερης στρατηγικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.