Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή στην προοπτική δημιουργίας ενός «πλαισίου του ΟΗΕ» για μελλοντική αποστολή που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ, αφού τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Ο ίδιος εκτίμησε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία «θα μπορούσε να βοηθήσει».

Η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να θέσει το ζήτημα «στους κυριότερους εταίρους (της), ειδικά στα κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ, με στόχο να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός «πλαισίου του ΟΗΕ για αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο Χορμούζ», όπως δήλωσε ο κ. Μακρόν μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «εξερευνητική», υπογραμμίζοντας πως η Γαλλία την έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαπιστωθεί τις επόμενες ημέρες αν μπορεί να αποδώσει καρπούς.

Όπως εξήγησε, έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι καθώς και με ευρωπαίους ηγέτες, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση διεθνούς συναίνεσης.

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, «η Γαλλία είναι έτοιμη, μαζί με άλλες χώρες, να αναλάβει την ευθύνη ενός συστήματος συνοδείας των πλοίων στο στενό, στο πλαίσιο αποστολής» που δεν θα συνδέεται με στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα, τόνισε κατηγορηματικά ότι «δεν θα συμμετάσχουμε σε καμιά δύναμη στο στενό στο πλαίσιο των πολεμικών επιχειρήσεων και των βομβαρδισμών σε εξέλιξη» στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας τη σαφή διάκριση ανάμεσα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στις εμπόλεμες ενέργειες.