Τα μοντέλα της Cupra προσφέρονται αυτή την περίοδο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Αλλά και με ελκυστικά, προωθητικά προγράμματα που αφορά ολόκληρη την γκάμα της φίρμας.

Οι νέες εμπορικές ενέργειες προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη σε βενζινοκίνητες, Plug-in Hybrid, αμιγώς ηλεκτρικές και ήπια υβριδικές εκδόσεις. Το Cupra Leon, που ξεχωρίζει για τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα του, διατίθεται πλέον στις εκδόσεις 1,5 lt με μειωμένη τιμή κατά €500. Αντίστοιχα, το best seller μοντέλο της μάρκας, το Cupra Formentor, προσφέρεται με μειωμένη τιμή κατά €1.000.

Παράλληλα, για όλα τα μοντέλα Plug-in Hybrid, ισχύει προωθητικό πρόγραμμα με συνολικό όφελος για τον πελάτη που ανέρχεται σε €4.000. Τα τρία PHEV μοντέλα της Cupra προσφέρουν πλήρως ηλεκτρική αυτονομία για περισσότερα από 100 χλμ., ενώ παραμένουν κάτω από το όριο εκπομπών των 50gr CO2/km.

Επιπλέον, για όλες τις εκδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, που προσφέρονται σε νέες ανταγωνιστικές τιμές, Cupra Born και Tavascan, ισχύουν προωθητικά οφέλη ύψους €4.000 και €3.000 αντίστοιχα.