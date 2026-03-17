Σάλο προκάλεσε στην Κύπρο η ανακοίνωση των 56 υποψηφίων βουλευτών του κόμματος της «Άμεσης Δημοκρατίας» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, καθώς μία υποψήφια έχει καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Μάλιστα, σχολιάζοντας το γεγονός η ίδια η Βάλερι Ταραπάι, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς έχει λευκό ποινικό μητρώο στην Κύπρο, αφού καταδικάστηκε στα κατεχόμενα, που η Λευκωσία δεν αναγνωρίζει τους νόμους του. Σύμφωνα με το σχετικό προ ετών δημοσίευμα στον τουρκοκυπριακό Τύπο, η Βάλερι Ταραπάι συνελήφθη με 170 γραμμάρια κάνναβης, μηχανισμό επεξεργασίας ναρκωτικών και 700 ευρώ, τα οποία φαίνεται να προέρχονταν από πωλήσεις ναρκωτικών.

Η Ταραπάι και ένα ακόμη άτομο ομολόγησαν, ότι είχαν εισάγει συνολικά 236 γραμμάρια κάνναβης στα Κατεχόμενα και ότι ενήργησαν ως μεταφορείς, με αποτέλεσμα το «δικαστήριο» στα Κατεχόμενα να τους καταδικάσει σε 3 χρόνια φυλάκισης. Η υποψήφια της «Άμεσης Δημοκρατίας» μιλώντας στο philenews.com, ανέφερε ότι είναι ορθά τα όσα αναφέρονται για την υπόθεσή της, ωστόσο, υποστήριξε πως «δεν αναγνωρίζουμε τους νόμους στα Κατεχόμενα, γιατί οι νόμοι τους δεν συμβαδίζουν με τους νόμους της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Στα Κατεχόμενα δεν προστατεύουν τον κόσμο, δεν προστατεύουν τους νέους. Ισχύει ότι είχα στην κατοχή μου ναρκωτικά, αλλά τα τρία χρόνια φυλάκισης δεν είναι κάτι που στέκει, καθώς δεν αναγνωρίζουμε τους νόμους στα Κατεχόμενα και το είδαμε και πρόσφατα με τους Ελληνοκύπριους που συνέλαβαν. Δεν προστατεύουν τον πολίτη στα Κατεχόμενα», πρόσθεσε η υποψήφια.

Η κ. Ταραπάι τόνισε, ότι στις ελεύθερες περιοχές δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την Αστυνομία, ούτε εκκρεμεί οτιδήποτε εις βάρος της.«Στα Κατεχόμενα έκανα δύο χρόνια φυλακή και μετά βγήκα λόγω καλής διαγωγής. Πέραν του συγκεκριμένου περιστατικού, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με τον νόμο σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, σε καμία χώρα που έχει φυσιολογικούς νόμους. Αν γίνει ένας έλεγχος στους νόμους στα Κατεχόμενα, μπορούμε να αντιληφθούμε, ότι δεν προστατεύουν ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες», πρόσθεσε.

«Θεωρώ πως ναι, έκανα λάθος, αλλά ήταν μια αδικία εις βάρος μου. Δεν προστατεύθηκα ως νέο παιδί, που δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τον νόμο. Όχι απλά δεν είχα δεύτερη ευκαιρία. Θεωρώ ότι η νομοθεσία δεν ήταν σωστή. Όταν μίλησα με δικηγόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τέτοιο περιστατικό δεν θα είχα εκτίσει κάποια ποινή», ανέφερε.