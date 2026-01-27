Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου προχώρησε σε δημόσια απολογία μετά από έντονες αντιδράσεις για τη χρήση του όρου «πελλοί» σε podcast, αναφερόμενος σε αθλητές με νοητική αναπηρία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Το επίμαχο βίντεο, αν και είχε δημοσιευτεί πριν δύο μήνες, επανήλθε στην επικαιρότητα και προκάλεσε σφοδρή κριτική από φορείς και την κοινή γνώμη.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Φειδίας Παναγιώτου παραδέχτηκε ότι η χρήση του χαρακτηρισμού ήταν λανθασμένη και ατυχής, υπογραμμίζοντας πως έγινε «άθελά του» και χωρίς πρόθεση προσβολής των αθλητών.

Σε δημόσια απολογία προχώρησε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε απόσπασμα από podcast, στο οποίο χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «πελλοί» (τρελοί) αναφερόμενος σε αθλητές με νοητική αναπηρία που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Αν και το βίντεο είχε δημοσιευτεί εδώ και περίπου δύο μήνες, επανήλθε στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας σφοδρή κριτική τόσο από φορείς όσο και από την κοινή γνώμη. Η υπόθεση πήρε διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί χρήστες έκαναν λόγο για προσβλητική και απαράδεκτη δήλωση.

Ο ευρωβουλευτής ανάρτησε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, αναγνωρίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός ήταν λανθασμένος και ατυχής. «Ήταν λάθος να χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη για οποιαδήποτε αναπηρία, διαταραχή ή ασθένεια», ανέφερε, επισημαίνοντας πως η αναφορά έγινε «άθελά του» και χωρίς πρόθεση να προσβάλει αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα.

Ωστόσο, στην απολογία του άφησε αιχμές για το χρονικό σημείο που το επίμαχο απόσπασμα επανήλθε στη δημοσιότητα. Ο Φειδίας Παναγιώτου διερωτήθηκε γιατί οι αντιδράσεις εκδηλώθηκαν τώρα, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο ήταν διαθέσιμο εδώ και εβδομάδες. Υπονόησε μάλιστα ότι η αναζωπύρωση του θέματος ενδέχεται να συνδέεται με πρόσφατη δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία η κίνηση «Άμεση Δημοκρατία» εμφανίζει άνοδο από 5% σε διψήφια ποσοστά.

Η συζήτηση στο podcast και οι αντιδράσεις

Το περιστατικό ξεκίνησε από συζήτηση σε podcast με καλεσμένο τον παρααθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Χρυσάνθου εξηγούσε το σύστημα ταξινόμησης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, διευκρινίζοντας ότι η κατηγορία S14 αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία. Τότε, ο ευρωβουλευτής παρενέβη ρωτώντας αν η κατηγορία αυτή είναι «για τους πελλούς», με τον καλεσμένο να αντιδρά εμφανώς αμήχανα και να τον διορθώνει άμεσα.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στα social media. Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταθέσει επίσημη καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνοντας λόγο για προσβλητικές αναφορές που θίγουν το Παραολυμπιακό κίνημα και τα άτομα με αναπηρίες.