Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ ανακοίνωσε ότι ομάδες πολιτικής άμυνας επενέβησαν άμεσα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στην οροφή του ξενοδοχείου Al-Rasheed, εντός της οχυρωμένης Πράσινης Ζώνης της Βαγδάτης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε θύματα ή υλικές ζημιές», ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έθεσαν γρήγορα την κατάσταση υπό έλεγχο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες», με το υπουργείο να υπογραμμίζει εκ νέου την ετοιμότητα των μονάδων του για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της εθνικής σταθερότητας.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση της ισχυρής, υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη, οργάνωσης Kataeb Hezbollah, σύμφωνα με την οποία ο ανώτερος διοικητής ασφαλείας της, Abu Ali al-Askari, σκοτώθηκε. Η οργάνωση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.