Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα τους Αμερικανούς διπλωμάτες ανά τον κόσμο να πιέσουν τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να χαρακτηρίσουν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ως τρομοκρατικές ομάδες. Σύμφωνα με εσωτερικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που επικαλείται το Reuters, η οδηγία βασίζεται σε αυξημένο κίνδυνο επίθεσης.

Η εντολή, με ημερομηνία 16 Μαρτίου και υπογεγραμμένη από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, απεστάλη σε όλες τις αμερικανικές διπλωματικές και προξενικές αποστολές παγκοσμίως. Ζητά από τους διπλωμάτες να μεταφέρουν το μήνυμα στους ομολόγους τους «στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο» και το αργότερο έως τις 20 Μαρτίου, συντονίζοντας τις προσπάθειες με τους Ισραηλινούς εταίρους.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να συσπειρώσει τους πιο επιφυλακτικούς συμμάχους της – πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τον αμερικανοϊσραηλινό αεροπόλεμο που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες – προκειμένου να στηρίξουν τη στρατιωτική επιχείρηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτορείο, αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι δεν σκοπεύουν άμεσα να αποστείλουν πλοία για να συνδράμουν τις αμερικανικές δυνάμεις στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απορρίπτοντας την έκκληση του Τραμπ για διατήρηση της ανοιχτής θαλάσσιας οδού μεταφοράς πετρελαίου.

«Με τον αυξημένο κίνδυνο επίθεσης από το Ιράν και τους συμμάχους ή πληρεξουσίους του, όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κινηθούν ταχέως ώστε να περιορίσουν τις δυνατότητες του Ιράν και των ιρανικά ευθυγραμμισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων να επιτεθούν στα έθνη και στους πολίτες μας», αναφέρεται σε ένα από τα σημεία του τηλεγραφήματος.

Κοινή δράση έναντι του Ιράν

Το IRGC αποτελεί επίλεκτη στρατιωτική δύναμη με αποστολή την προστασία της σιιτικής θρησκευτικής ηγεσίας στο Ιράν και ελέγχει σημαντικό τμήμα της ιρανικής οικονομίας. Τanto το IRGC όσο και η σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ έχουν ήδη χαρακτηριστεί τρομοκρατικές ομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένες ακόμη χώρες.

Το τηλεγράφημα δεν παρέχει λεπτομέρειες για τον αυξημένο κίνδυνο, ωστόσο επικαλείται παραδείγματα επιθέσεων του Ιράν εναντίον γειτονικών χωρών στη Μέση Ανατολή και καλεί σε κοινή δράση.

«Εκτιμούμε ότι το ιρανικό καθεστώς είναι πιο ευάλωτο απέναντι σε συλλογική παρά σε μονομερή δράση, και ότι η κοινή πίεση είναι πιθανότερο να επιφέρει αλλαγή συμπεριφοράς σε σχέση με τις μεμονωμένες ενέργειες», αναφέρει το τηλεγράφημα.

Προσθέτει ακόμη ότι τέτοιες αποφάσεις θα ενίσχυαν την πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία και θα περιόριζαν τη δυνατότητά της «να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές δραστηριότητες» παγκοσμίως.

«Ο πρόεδρος Τραμπ επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σημειώνοντας πως «το IRGC, η Χεζμπολάχ και άλλοι πληρεξούσιοι που υποστηρίζονται από το Ιράν αποσταθεροποιούν κυβερνήσεις και υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη».