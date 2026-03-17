Έντονη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σχετικά με το τι θα συμβεί τις ημέρες του Πάσχα και την παραλαβή του Αγίου Φωτός από την Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, που υπό κανονικές συνθήκες σφύζει από ζωή, παρουσιάζει σήμερα εικόνα πόλης-φάντασμα.

Η είσοδος στην πόλη απαγορεύεται, όπως και η λειτουργία των καταστημάτων, ενώ κλειστά παραμένουν τα μοναστήρια και τα μουσεία της περιοχής.

Περιορισμοί ενόψει των εορτών

Το Εβραϊκό Πάσχα ξεκινά την 1η Απριλίου και διαρκεί έως τις 9 του μήνα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Απριλίου, θα εορταστεί το ελληνικό Πάσχα.

Κατά τις ημέρες αυτές, η Παλιά Πόλη συνήθως πλημμυρίζει από πιστούς για την αφή του Φωτός, που μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Ωστόσο, φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του πολέμου.

Συντονισμός για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του MEGA στο Ισραήλ, το υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία και οι ισραηλινές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για τις απαραίτητες ενέργειες. Αν και θεωρείται ακόμη νωρίς, όλες οι πλευρές διαμηνύουν πως «το Φως θα έρθει στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο», είτε με ειδική πτήση είτε με άλλο μέσο.

Από την έναρξη του πολέμου, ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει το απαραίτητο κενό ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Απαγόρευση συναθροίσεων

Με τον πόλεμο να συνεχίζεται, δεν είναι δυνατή η προσέλευση πιστών στην Παλιά Πόλη, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει απαγόρευση συναθροίσεων, με όριο έως 100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και έως 50 σε κλειστούς.