Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης στην πόλη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι σειρήνες ήχησαν επανειλημμένα στην Ιερουσαλήμ, με μερικά λεπτά διαφορά.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτοξεύθηκε το πρώτο κύμα πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ σε απάντηση για την επίθεσή του εναντίον του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο TASNIM.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Magen David Adom επεσήμανε ότι δεν έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι πύραυλοι πέτυχαν τον στόχο τους.

«Ομάδες εστάλησαν για να προσφέρουν ιατρική περίθαλψη σε πολλούς ανθρώπους που τραυματίστηκαν την ώρα που κατευθύνονταν στα καταφύγια, καθώς και ανθρώπους που έπαθαν κρίση άγχους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του το δημαρχείο της Ιερουσαλήμ σημείωσε ότι όλα τα δημόσια καταφύγια της πόλης είναι ανοικτά και ότι τα σχολεία, οι χώροι εργασίας και συγκέντρωσης θα παραμείνουν κλειστοί τουλάχιστον ως τις 20:00 (ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα.

Συναγερμός σε όλο το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Προσθέτουν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσουν την απειλή. Σε πλήρη εξέλιξη η κοινή στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, με στόχο κυβερνητικές και στρατιωτικές θέσεις.

«Το κοινό καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» ανέφερε. «Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψή τους».

«Η άμυνα δεν είναι ερμητική και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο το κοινό να συνεχίσει να τηρεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Το κοινό παρακαλείται να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».