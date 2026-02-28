Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Προσθέτουν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσουν την απειλή. Σε πλήρη εξέλιξη η κοινή στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, με στόχο κυβερνητικές και στρατιωτικές θέσεις.

«Το κοινό καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» ανέφερε. «Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψή τους».

«Η άμυνα δεν είναι ερμητική και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο το κοινό να συνεχίσει να τηρεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Το κοινό παρακαλείται να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

Sirens were sounded in several areas across the country following the identification of missiles launched from Iran toward Israel. At this time, the IAF is operating to intercept and strike threats where necessary to remove the threat. — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Μόλις πριν λίγη ώρα Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν με «συντριπτικά» μετά το «μπαράζ» βομβαρδισμών που εξαπολύει ο ισραηλινός στρατός στην κοινή επιχείρησή του με τις ΗΠΑ.

«Σας προειδοποιήσαμε» λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Εμπραχίμ Αζίζι σε ανάρτησή του.

We warned you! Now you have started down a path which end is no longer in your control. — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) February 28, 2026

«Τώρα χαράξει ένα μονοπάτι του οποίου το τέλος δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχό σας» πρόσθεσε.

Εξάλλου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters, έχουν σταλεί ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των Ισραηλινών για τον εντοπισμό πυραύλων, ενώ οι ισραηλινές αρχές καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν να πάνε στα καταφύγια.

❗️An additional barrage of missiles was launched toward Israel. The Aerial Defense Array is currently identifying and intercepting threats. — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Νωρίτερα Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη«ετοιμάζεται για αντίποινα» και προειδοποίησε πως «η απάντηση θα είναι συντριπτική», έπειτα από τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα το Σάββατο.

Ένα από τα πλήγματα καταγράφηκε κοντά στα γραφεία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ φέρεται να έχει μεταφερθεί εκτός Τεχεράνης σε ασφαλή τοποθεσία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το μήνυμα Τραμπ για την επίθεση

Για διαρκή και μαζική επίθεση προειδοποίηση ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι «δεν θα αποκτήσει ποτέ πηρυνικά όπλα η Τεχεράνη».

«Θα διασφαλίσουμε ότι οι «τρομοκράτες» της περιοχής δεν θα μπορούν πλέον να αποσταθεροποιούν την περιοχή ή τον κόσμο» τόνισε.

Από το πρωί εκρήξεις σημειώνονται σε όλο το Ιράν ενώ συναγερμός σήμανε στο Ισραήλ, καθώς ο στρατός αναφέρει πως εντοπίστηκαν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες σε αρκετές περιοχές της χώρας.