Επιχείρηση κατά τουΙράν με την κωδική ονομασία«Βρυχηθμός του Λιονταριού»(Lion’s Roar) βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ίδιες αναφέρουν ότι πρόκειται για μεγάλης έκτασης χτυπήματα από αέρα και θάλασσα.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη«ετοιμάζεται για αντίποινα»και προειδοποίησε πως«η απάντηση θα είναι συντριπτική», έπειτα από τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα το Σάββατο.

Ένα από τα πλήγματα καταγράφηκε κοντά στα γραφεία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ φέρεται να έχει μεταφερθεί εκτός Τεχεράνης σε ασφαλή τοποθεσία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας επισήμανε ότι«όλο το ιρανικό καθεστώς ήταν στόχος, συμπεριλαμβανομένου του Χαμενεΐ», προσθέτοντας πως το Ιράν«εξεπλάγη πολύ από την ημερήσια επιδρομή».

Η επιχείρηση«Βρυχηθμός του Λιονταριού»περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιθέσεις σε ιρανικά κυβερνητικά κτίρια καθώς και στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Οι στόχοι φέρεται να περιλαμβάνουν τοποθεσίες από τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.