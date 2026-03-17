Έως τις 26 Μαρτίου 2026, μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση στα 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της επικράτειας (γυμνάσια και λύκεια), καθώς έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 26 Μαρτίου 2026 μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ η εισαγωγή των μαθητών και των μαθητριών στα σχολεία θα γίνει μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται, ότι τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι ένα δίκτυο δημόσιων σχολείων που προέκυψε από την αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στόχος της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ωνάση, είναι «να διευρύνει την πρόσβαση των μαθητών και μαθητριών σε σύγχρονα και αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός δημόσιου σχολείου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλοντος».

Η αναβάθμιση των σχολείων έγκειται στον τεχνολογικό τους εξοπλισμό, βελτιωμένα εργαστήρια και ανακαίνιση των κτιρίων. Προτεραιότητα δίνεται στην τοπική κοινωνία, καθώς το 40-60% του μαθητικού πληθυσμού προέρχεται από το δημοτικό διαμέρισμα ή τον δήμο όπου βρίσκεται το σχολείο.

Μέσα από δωρεάν φοίτηση και συμμετοχή σε Ομίλους και Σύνολα, σε τομείς όπως οι επιστήμες, η ελληνική γλώσσα, η ψηφιακή τεχνολογία, οι ξένες γλώσσες, οι τέχνες, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, τα ΔΗΜΩΣ φιλοδοξούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες για τους μαθητές.

Οι εξετάσεις εισαγωγής για τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου δίνουν έμφαση κυρίως στις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο και δεν αξιολογούν μόνο τις γνώσεις τους.

Παράλληλα, τα παιδιά της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν δωρεάν και αποτελεσματικά για τις εισαγωγικές εξετάσεις μέσα από τα ενδεικτικά θέματα και τα βιντεομαθήματα που είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΔΕΔΗΜΩΣ και στο Ψηφιακό Φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αντίστοιχα, υπάρχει μέριμνα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ήδη φοιτούν στα σχολεία να παραμείνουν μέχρι την αποφοίτησή τους, καθώς και πρόβλεψη για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή μικρότερων αδελφών κατά τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας των σχολικών μονάδων ως ΔΗΜΩΣ, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. Στους μαθητές που ήδη φοιτούν στις σχολικές μονάδες δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στους Ομίλους, στα Σύνολα και στην ενισχυτική διδασκαλία. Δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής έχουν επίσης και μαθητές από την περιοχή που δεν φοιτούν στα ΔΗΜΩΣ.

Τα ΔΗΜΩΣ παρέχουν υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω τμημάτων ένταξης, και τοποθετούνται σε αυτά εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία. Παρέχεται καθοδήγηση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ προσφέρεται και ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη υποστήριξη για την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις τάξεις.

Διεύρυνση του δικτύου των ΔΗΜΩΣ από τον Σεπτέμβριο 2026

Τα πρώτα δώδεκα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (6 Γυμνάσια και 6 Γενικά Λύκεια) λειτούργησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο (για το τρέχον σχολικό έτος, 2025-26) σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη.

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (2026), το δίκτυο αναμένεται να διευρυνθεί με οκτώ νέες σχολικές μονάδες, τέσσερα γυμνάσια και τέσσερα γενικά λύκεια: στο Αιγάλεω, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο και στον Πύργο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα φοιτήσουν στις 20 σχολικές μονάδες του δικτύου των ΔΗΜΩΣ θα προκύψουν από τη φετινή διαδικασία εισαγωγής.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es.