Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων, καθώς και τη διεξαγωγή εξετάσεων και κλήρωσης για την εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Από την Πέμπτη 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 (στις 13:00), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια), Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια), Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) και Πειραματικά Σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es.

Στην ίδια πλατφόρμα περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες, πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες εισαγωγής στα παραπάνω σχολεία. Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα, κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας.

Με μία κοινή αίτηση, κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να είναι υποψήφιος ή υποψήφια για έως δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο Πρότυπα Λύκεια, ένα Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή Λύκειο, ένα Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο και ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιλογής Πρότυπου, Δημόσιου Ωνάσειου ή Πρότυπου Εκκλησιαστικού Σχολείου, πρέπει να δηλώνεται η σειρά προτίμησης. Από τα δηλωμένα σχολεία επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα στο οποίο ο μαθητής ή η μαθήτρια επιθυμεί να είναι επιλαχών ή επιλαχούσα.

Ημερομηνίες εξετάσεων και κλήρωσης

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας για τη ρύθμιση ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026. Οι μαθητές και μαθήτριες θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών, τις οποίες έχουν αποκτήσει κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό ή το Γυμνάσιο.

Την ίδια ημέρα, Σάββατο 25 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί και η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Οι μαθητές και μαθήτριες θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες κατανόησης κειμένων της ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών και θρησκευτικών εννοιών, χωρίς να απαιτείται μελέτη συγκεκριμένης ύλης.

Για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, η δοκιμασία δεξιοτήτων και γνώσεων θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Η αξιολόγηση αφορά γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί κατά τη φοίτηση στο Δημοτικό ή το Γυμνάσιο, σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη ούτε απαιτείται πρόσθετη προετοιμασία.

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: https://depps.minedu.gov.gr/μαθητές/θέματα/, ενώ για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία στον σύνδεσμο: https://dedimos.minedu.gov.gr/eisagogi/proetoimasia-gia-tis-exetaseis.