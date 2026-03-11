Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν στην πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας που την καταδίκασαν σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απέρριψαν το αίτημα για μετατροπή της ποινής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι τρεις καταδικασθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη φυλακή .

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστές στους υπόλοιπους κατηγορουμένους που κινδύνευαν να πάνε για πρώτη φορά η να επιστρέψουν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.

H απόφαση πέρασε στην Ιστορία

Τη φυλάκιση της πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένης Ζαρούλια και τριών ακόμα κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική οργάνωση σηματοδοτεί η ομόφωνη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας για την εμβληματική αυτή υπόθεση που πριν λίγα λεπτά πέρασε στην ιστορία της ποινικής δικαιοσύνης.

Παραμένουν στη φυλακή

Τρεις ακόμα κατηγορούμενοι ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα Γιώργος Ρουπακιάς,και οι καταδικασμένοι ως διευθυντες εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννη Λαγός παραμένουν στη φυλακή με βάση την πρωτόδικη ποινή .

Με βάση τη σημερινή απόφαση 11 καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι με μετατροπή της ποινής ενώ οι υπόλοιποι 24 κατηγορούμενοι έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους και είναι ελεύθεροι .