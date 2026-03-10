Νέα δεδομένα για την ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής σηματοδοτεί η πρόταση της εισαγγελέως του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας Κυριακής Στεφανάτου, η οποία εισηγήθηκε την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων για τους καταδικασθέντες στην εμβληματική αυτή υπόθεση.

Επί της ουσίας η εισαγγελική πρόταση, αν βέβαια γίνει αποδεκτή και «υιοθετηθεί» από τους δικαστές, ανοίγει τον δρόμο για να οδηγηθούν στη φυλακή μία συγκεκριμένη ομάδα κατηγορουμένων, κυρίως πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους παραμένουν ελεύθεροι με ορίζοντα την τελική κρίση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης τόσο των συγκεκριμένων κατηγορουμένων, όσων και του συνόλου των καταδικασθέντων έδωσαν χθες πολύωρη μάχη διεκδικώντας για τους εντολείς τους την αναγνώριση, έστω ενός ελαφρυντικού για να μπορούν να αντιμετωπιστούν ευνοϊκότερα.

Η εισαγγελέας της έδρας πάντως, επικαλούμενη πολλές αποφάσεις του Αρείου Πάγου, είπε «όχι» στην αναγνώριση όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων που αιτήθηκαν οι κατηγορούμενοι και κατά περίπτωση αφορούν τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, των μη ταπεινών αιτίων, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης και της παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας εξαιτίας δηλώσεων αξιωματούχων.

Η εισαγγελική αγόρευση μάλιστα, που χαρακτηρίστηκε «καταπέλτης», προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της υπεράσπισης, όσο και από την πλευρό του μοναδικού παρόντα κατηγορουμένου στο εδώλιο, πρώην βουλευτή Ιωάννη Λαγού.

Αύριο η απόφαση

Το «εισαγγελικό όχι» προσπάθησαν να αντικρούσουν με τη σειρά τους οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, που ξαναπήραν τη σκυτάλη. Ο κύκλος των αγορεύσεων ολοκληρώνεται σήμερα.

Ωστόσο, η κρίσιμη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, οπότε όσοι κατηγορούμενοι δεν έχουν εκτίσει τις πρωτόδικες ποινές θα γνωρίζουν αν θα μπορούν να εξακολουθήσουν να είναι ελεύθεροι ή αν, πόσοι και ποιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε εκτέλεση της ποινής τους, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στον δρόμο μέχρι την απαγγελία των τελικών ποινών, που θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο της ποινικής μεταχείρισης για όλους τους κατηγορούμενους, κομβικής σημασίας θεωρείται και η απόφαση του δικαστηρίου επί της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης για το σκέλος εκείνο που αφορά το ύψος των ποινών για το «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης. Αν η εισαγγελική έφεση γίνει δεκτή όσοι πρώην βουλευτές έχουν κριθεί ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί να τιμωρηθούν με μεγαλύτερη από την πρωτόδικη ποινή.