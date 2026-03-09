Με την πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, Κυριακής Στεφανάτου, επί των ελαφρυντικών συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η πορεία προς την ολοκλήρωση της πολύκροτης δίκης της Χρυσής Αυγής. Όπως εκτιμάται, μέσα στις επόμενες ημέρες το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του επί των ποινών για τους 42 που κρίθηκαν ένοχοι.

Η εισαγγελική πρόταση, που αναμένεται με την έναρξη της διαδικασίας, αφορά το αν και σε ποιους κατηγορουμένους θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Η απόφαση για τα ελαφρυντικά θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα καθορίσει το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν από το δικαστήριο.

Ήδη δεκατρείς από τους 42 καταδικασθέντες για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής έχουν λάβει ένα ελαφρυντικό, καθώς το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση. Συγκεκριμένα, σε επτά αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, στον πρώην βουλευτή Μιχαήλ Αρβανίτη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας, ενώ σε άλλους τέσσερις –μεταξύ των οποίων οι πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Στάθης Μπούκουρας– αναγνωρίστηκε η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη.

Κατά τη διήμερη διαδικασία που προηγήθηκε, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ζήτησαν, μέσω των συνηγόρων τους, την αναγνώριση ελαφρυντικών όπως ο πρότερος σύννομος βίος, η μη εύλογη διάρκεια της δίκης, η ειλικρινής μεταμέλεια και η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη.

Μεταξύ αυτών και ο καταδικασμένος σε ισόβια και πρόσκαιρη κάθειρξη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος αιτήθηκε την αναγνώριση τριών ελαφρυντικών. Ο δράστης της δολοφονίας του μουσικού επιδιώκει να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό ώστε να «σπάσει» η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ζητώντας την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.