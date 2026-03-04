Η γυναίκα που πάλεψε επί 11,5 χρόνια για το δίκαιο και τη μνήμη του γιου της, η Μάγδα Φύσσα υποδέχθηκε με συγκίνηση την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Σε μια δήλωση που συμπυκνώνει τον πολυετή δικαστικό Γολγοθά, η μητέρα του Παύλου Φύσσα έκανε λόγο για μια «ιστορική μέρα» και μια «νίκη της κοινωνίας», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά του φασισμού και της εγκληματικής δράσης.

Δήλωση Μάγδας Φύσσα

Μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος ανέφερε:

«Είναι μία ιστορική μέρα μία μεγάλη νίκη κοινωνία της χώρας μας ευχαριστούμε όλο τον κόσμο όλους όσους συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα 11,5 χρόνια μέσα σε μία δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα. Σήμερα καταδικάστηκαν τελεσίδη κάποια είναι εγκληματική οργάνωση για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση».

Μετά ακολούθησε δήλωσή της μπροστά στις κάμερες:

«Το μήνυμα της Μάγδας Φύσσα.

Ιστορική μέρα σήμερα. Τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή.

Μια μέρα που θα μείνει στην ιστορία. Δικαιώθηκαν τα θύματα όλα , αλλά μαζί με αυτά δικαιώθηκαν και τα προηγούμενα θύματα του φασισμού που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει δίκη σε αυτή τη χώρα. Πιστεύω σήμερα ότι χαμογελάμε όλοι.

Δικαίωση μόνο βλέποντας εσάς όλους που ήταν εδώ… Μπορέσαμε και τα καταφέραμε μετά από 12,5 χρόνια Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή.

Για την οικογένειά μου, για εμενα δεν υπάρχει δικαίωση. Ο Παύλος έφυγε.

Ακούω να ζητούν ελαφρυντικά για πρότερο έντομο βίο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό που εύχομαι είναι να μην βρεθούν ποτέ μπροστά μου, να μην τους ξαναδώ στα μάτια μου να μην ξανακούσω την φωνή τους. Τόσα χρόνια μέσα στις δικαστικές αίθουσες έναν εφιάλτη έζησα που τελείωσε.

Ευχαριστώ όλους σας… την ημέρα την αφιερώνουμε στον Ανδρέα Τζελη που πρώτος πήρε στις πλάτες του τον αγώνα. Στην πολιτική αγωγή που καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα.

Το μόνο που κάνουν αυτοί είναι οι δολοφονίες.

Σήμερα ο Παύλος τους τελείωσε δίνοντας τη ζωή του όμως. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλο θύμα από φασίστες».

«Η ιστορία δεν τελειώνει»: Το μήνυμα του Κ. Παπαδάκη μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας. Και ο τόπος μας δεν χωράει ούτε τους φασίστες, ούτε τη φασιστική βία.

Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα και η δικαστική εξουσία απέδωσε δικαιοσύνη.

Η ποινική αποδοκιμασία των ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης είναι πλέον τελεσίδικη και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι ποινές.

Ενας μεγάλος αγώνας 11 χρονών φτάνει στο τέλος του.

Η πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής έγραψε ιστορία και περνάει στην ιστορία. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις γενιές που πολέμησαν τον ναζισμό σε αυτό τον τόπο, με σεβασμό στις ηρωικές μορφές των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την 1.5.1944 στην Καισαριανή, με τιμή στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, τους εξορισθέντες και τους φυλακισθέντες και σε όλους όσους πάλεψαν ενάντια στη φασιστική βία και το παρακράτος όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, παραδίδουμε τον απολογισμό μας «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει, μας καλεί και θα συνεχίσουμε τον αγώνα:

Για να υπερασπιστούμε τα θύματα της Χρυσής Αυγής και εκείνους που έδωσαν τη μάχη για την αποκάλυψη του εγκληματικού της χαρακτήρα. Κάτω τα χέρια από τον Τζαβέντ Ασλάμ.

Για να υπερασπιστούμε το παρατηρητήριο της δίκης Jail Golden Watch, που απειλείται με ποινική δίωξη ύστερα από μήνυση συνηγόρων των ναζιστών και να απαιτήσουμε την κατάργηση κάθε φραγμού στη δημοσιότητα της δίκης και του δικαιώματος ενημέρωσης.

Για αποζημίωση στα θύματα της Χρυσής Αυγής και στις οικογένειές τους με νόμο της Βουλής σήμερα.

Για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα των ναυαγίων της Πύλου και της Χίου.

Για δικαιοσύνη για τα Τέμπη και για όλα τα κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τη Βιολάντα, τα ρατσιστικά εγκλήματα, τα αστυνομικά εγκλήματα, τους θανάτους κρατουμένων σε αστυνομικά τμήματα.

Μας καλεί τέλος στον αγώνα ενάντια σε εκείνες τις πολιτικές της ταξικής εκμετάλλευσης, της οικονομικοκοινωνικής εξαθλίωσης, της περιβαλλοντικής καταστροφής, των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της κρατικής καταστολής, που ενθαρρύνουν το φασισμό και την ακροδεξιά και οπλίζουν τα χέρια των νέων ταγμάτων εφόδου».

Αθήνα, 4.3.2026

Κώστας Παπαδάκης

Συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α.