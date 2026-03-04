Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ μετά την ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας η οποία και επικύρωσε πριν λίγο το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

«Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει ότι «από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να συγκρουστεί τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο και με τα διάδοχα σχήματα της, που με την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πολίτες».

Για να καταλήξει: «Η δημοκρατία κερδίζεται με μόνιμο αγώνα».

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστές ακολουθώντας την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας Κυριακής Στεφανάτου έκριναν ενόχους και τους 42 κατηγορουμένους όπως και πρωτόδικα εκτός από την εγκληματική οργάνωση,επίσης κατά περίπτωση για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών.

Συνεχίζεται η διαδικασία

H διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις συνηγόρων για την αναγνώριση ελαφρυντικών στο πρόσωπο των εντολών τους Διαδικασία που είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την ποινική μεταχείριση των 42 καταδικασθέντων. Η αναγνώριση ελαφρυντικών σηματοδοτεί και τη μείωση της ποινής.

