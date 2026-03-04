Ανοιχτή είναι η πολιτική σύγκρουση για το αν υπάρχει ή όχι εμπλοκή της Ελλάδας στο μέτωπο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, στον απόηχο των εξελίξεων στην Κύπρο και της υποστήριξης της Λευκωσίας από την Αθήνα με την αποστολή στρατιωτικής δύναμης. Στην κορυφή της ρητορικής του Μεγάρου Μαξίμου είναι από την πρώτη στιγμή και παραμένει συνολικά η διασφάλιση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενόσω τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν συντονισμένα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συμμετοχής της χώρας στον πόλεμο.

Η κεντρική «γραμμή» συνοψίζεται στην κατηγορηματική θέση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνας Ζωχιού, ότι «η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση κατά του Ιράν».

Όμως το καθαρό ελληνικό «παρών» στην Ανατολική Μεσόγειο με την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο – με τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού» – βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Ενδεικτικό ότι από την αντιπολίτευση εξακολουθούν να έρχονται επίμονα αιτήματα για σύγκλιση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών.

Αυτά επαναλήφθηκαν μάλιστα (και) με ενιαίο μέτωπο του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου και του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, οι οποίοι απευθύνθηκαν με κοινή επιστολή στον Μητσοτάκη. Η απάντηση του Μαξίμου παραμένει αρνητική και τίποτα δεν δείχνει ότι ο πρωθυπουργός σκέφτεται να αλλάξει την αρχική θέση του: κατ’ ιδίαν ενημερώσεις όποιου αρχηγού το επιθυμεί. Δηλαδή για αυτό που έγινε χθες στο γραφείο του στη Βουλή με την πριβέ, σαραντάλεπτη συζήτηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και, έως τώρα, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή, 6 Μαρτίου, με τον επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό.

«Αμυντικός χαρακτήρας»

Η κυβέρνηση μιλάει για τον «καθαρά αμυντικό χαρακτήρα» της ελληνικής συνδρομής στην Κύπρο, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις όταν τίθεται θέμα απειλής, παρά μόνο η έκφραση αλληλεγγύης. «Οποιαδήποτε απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επί της αρχής απαράδεκτη» είπε ο Μητσοτάκης στον Ανδρουλάκη, σε ένα τετ α τετ που κύλησε, σύμφωνα και με τις δύο πλευρές, σε καλό κλίμα και με απόλυτα θεσμικό χαρακτήρα.

Θέση και του ΠΑΣΟΚ, όπως ο αρχηγός του τη μετέφερε ξεκάθαρα στον πρωθυπουργό, είναι η ανάγκη μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο που διεξάγεται. Και αυτή η στάση θα πρέπει, κατά τον Ανδρουλάκη, να αντικατοπτρίζεται και στην στρατιωτική παρουσία της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία οφείλει να αποσκοπεί στην υποστήριξη της Κύπρου.

Οι αρχηγοί στην Ολομέλεια, οι εκπρόσωποι των κομμάτων στο ΕΣΕΠ

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξίφη τους, εν αναμονή νεότερων εξελίξεων – σε πολιτικό επίπεδο – και σήμερα σε δύο επίπεδα: το μεσημέρι συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) υπό τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την ενημέρωση των κομμάτων, ενώ προδιαγράφεται ότι το μεσανατολικό και οι εξελίξεις στην Κύπρο θα απασχολήσει σε επίπεδο αρχηγών τη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και για την τριεδρική εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού.

Ο Μητσοτάκης αναμένεται να ακούσει ξανά τα πιεστικά αιτήματα των πολιτικών αντιπάλων του για συμβούλιο αρχηγών, ενώ είναι βέβαιο ότι και ο ίδιος θα αναφερθεί στις εξελίξεις. Μένει να φανεί εάν – σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο – θα υπάρξουν «καρφιά» του πρωθυπουργού κυρίως στα δεξιότερά του, αλλά και σε ποιον βαθμό θα ανεβάσουν τους τόνους οι (δεδομένες) αντιπολιτευτικές βολές κατά της κυβέρνησης.

«Εθνική απάντηση»

Αν κάτι θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο, όπως επιβεβαιώνουν πρωθυπουργικοί συνεργάτες, είναι τα σινιάλα του Μητσοτάκη υπέρ της «σταθερότητας» και της «ισχύος» της χώρας. Ενδεικτική η χθεσινή αποστροφή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης (Σκάι 100,3) ότι «η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019» και ότι αυτό «δεν έγινε αυτόματα ούτε τυχαία», αλλά αναπτύχθηκαν συμμαχίες – με τις ΗΠΑ, με ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και με αραβικές χώρες.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να επιχειρήσει μια σύνδεση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των ελλήνων του εξωτερικού με την απρόβλεπτη διεθνή συγκυρία. Αρμόδιες πηγές διαδίδουν ότι θα κάνει λόγο από το βήμα της Βουλής για «εθνική απάντηση στην ταραγμένη περίοδο», προσπαθώντας να δείξει τη σημασία ενίσχυσης των δεσμών της πατρίδας με τους απόδημους μέσα από την ικανοποίηση ενός διαχρονικού, δικού τους αιτήματος.