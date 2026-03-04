Ο βομβαρδισμός του Ιράν και του Λιβάνου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζεται, με πλήγμα σε ξενοδοχείο κοντά στη Βηρυτό και στο κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στην ιρανική πόλη Κομ, καθώς ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 800 και στις δύο χώρες.

Η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή για τέταρτη νύχτα, με αναφορές για επιθέσεις στο προξενείο της Ουάσινγκτον στο Ντουμπάι και σε ένα λιμάνι στην πόλη Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναπτύξουν το ναυτικό για να συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ, αφότου το Ιράν κήρυξε το κλείσιμο της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού – μια αναστάτωση που ήδη πλήττει την περιοχή, με το Ιράκ να επιβραδύνει ή να σταματά την παραγωγή πετρελαίου στο κοίτασμα Ρουμάιλα και στο έργο Δυτική Κούρνα 2.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύει νέο ευρύ κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, μετά την εκτόξευση τριών μεγάλων ομοβροντιών πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες κρίσιμες υποδομές του «τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, ήχησαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, ενώ οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για την αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικά πλήγματα, ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, πύραυλοι έπεσαν στην περιοχή του Τελ Αβίβ. Από τα θραύσματα τραυματίστηκε ελαφρά μία γυναίκα.

Κουβέιτ: 11χρονη σκοτώθηκε από πτώση συντριμμιών

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένα κορίτσι 11 ετών έχασε τη ζωή του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, μετά τον τραυματισμό του από συντρίμμια που έπεσαν από τον ουρανό στην πόλη του Κουβέιτ.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται τι είδους συντρίμμια προκάλεσαν το δυστύχημα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Από το Σάββατο έχουν καταγραφεί αρκετά παρόμοια συμβάντα, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου βρίσκεται σε συνεχή επιχειρησιακή δράση για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι σημειώθηκαν νέες αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, κάνοντας λόγο για ζημιές και τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση δύο πυραύλων και εννέα drones ανακοίνωσαν οι αρχές

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την αναχαίτιση δύο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση.

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των σαουδαραβικών δυνάμεων.

«Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X ο ίδιος εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η άμυνα της χώρας παραμένει σε πλήρη επιφυλακή.

Λίβανος: Ισραηλινός βομβαρδισμός πλήττει ξενοδοχείο

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε ξενοδοχείο στη Χαζμία», περιοχή στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία.

«Συμβάντα» σε δυο πλοία κοντά στα ΗΑΕ και στο Ομάν

Η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, ανακοίνωσε ότι έλαβε την Τρίτη αναφορές για συμβάντα στη θαλάσσια περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν. Τα περιστατικά σημειώνονται με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς όλες τις κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με το UKMTO, κυβερνήτης πλοίου που βρισκόταν περίπου 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφερε ότι το σκάφος του επλήγη από άγνωστα βλήματα. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιά στο κύτος, ωστόσο κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε.

Λίγο νωρίτερα, άλλος κυβερνήτης πλοίου, σε απόσταση 137 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Μούσκατ, πρωτεύουσας του Ομάν, ενημέρωσε πως ακούστηκε ισχυρή έκρηξη κοντά στο σκάφος του. Όπως ανέφερε, θεάθηκε καπνός στην περιοχή, χωρίς όμως να υπάρξουν ζημιές ή τραυματισμοί στο πλήρωμα.