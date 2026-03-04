Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένα κορίτσι ένδεκα ετών έχασε τη ζωή του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, μετά τον τραυματισμό του από συντρίμμια που έπεσαν από τον ουρανό στην πόλη του Κουβέιτ.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται τι είδους συντρίμμια προκάλεσαν το δυστύχημα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Από το Σάββατο έχουν καταγραφεί αρκετά παρόμοια συμβάντα, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου βρίσκεται σε συνεχή επιχειρησιακή δράση για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι σημειώθηκαν νέες αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, κάνοντας λόγο για ζημιές και τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.