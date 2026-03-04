Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την αναχαίτιση δύο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση.

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των σαουδαραβικών δυνάμεων.

«Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X ο ίδιος εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η άμυνα της χώρας παραμένει σε πλήρη επιφυλακή.