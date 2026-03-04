Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του στενού του Χορμούζ, του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος για τη μεταφορά πετρελαίου και πύλη προς τον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή τους.

«Αυτή τη στιγμή το στενό του Χορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να ξεκινήσει «το ταχύτερο δυνατό» αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο», προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση πετρελαιοφόρων από το στενό.