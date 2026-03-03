Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει επεκταθεί στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, προκαλώντας άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Τη Δευτέρα, ένας διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι τα στενά είναι «κλειστά» και προειδοποίησε πως κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να τα διασχίσει θα τεθεί «στις φλόγες».

Μέχρι την Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με το Brent να πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχουν φόβοι ότι η τιμή μπορεί να φτάσει τα 100 δολάρια, εάν οι συγκρούσεις συνεχιστούν.

Τα στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται από εκεί, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Οποιαδήποτε διακοπή στη διέλευση αναμένεται να εκτοξεύσει περαιτέρω τις τιμές του αργού πετρελαίου και να εντείνει τους φόβους για περιφερειακή κλιμάκωση.

Ενεργειακές επιπτώσεις στην Ασία και την Ευρώπη

Η πλειονότητα του αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ κατευθύνεται προς την Ασία. Η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα απορροφούν σχεδόν το 70% των φορτίων, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Πέρα από το πετρέλαιο, πιέσεις στην προσφορά αντιμετωπίζουν και άλλα ενεργειακά προϊόντα, όπως τα καύσιμα αεροπορίας και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Περίπου το 30% της ευρωπαϊκής προμήθειας καυσίμων αεροπορίας προέρχεται ή διέρχεται από τα στενά, ενώ το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG μεταφέρεται μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

