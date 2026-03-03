To Ιράν είναι έτοιμο για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και προς το παρόν δεν έχει χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του, δήλωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας.

«Έχουμε την ικανότητα να αντισταθούμε και να συνεχίσουμε μια επιθετική άμυνα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχει προβλέψει (ο εχθρός) για αυτόν τον πόλεμο που επέβαλε», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατηγός Ρεζά Ταλαΐ-Νικ.

«Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και τους εξοπλισμούς αιχμής από τις πρώτες ημέρες», τόνισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Γεγονός είναι ότι μέχρι στιγμής, η αντίδραση του Ιράν έχει χαρακτηριστεί μετρημένη και υπολογισμένη. Οι επιθέσεις του στόχευσαν μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, όπως τα αρχηγεία του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, την Αλ Ντάφρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αλί Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ.

Εκτιμάται ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 2.000–3.000 πυραύλους μέσου βεληνεκούς, 6.000–8.000 βραχέος βεληνεκούς και χιλιάδες drones. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί μαζικές επιθέσεις που θα μπορούσαν να υπερφορτώσουν τα πολυεπίπεδα συστήματα αεράμυνας.

Παραμένει ασαφές αν αυτό οφείλεται στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα αποθέματα πυραύλων, στη στρατηγική κράτησης δυνάμεων από την Τεχεράνη ή σε έναν συνδυασμό των δύο.