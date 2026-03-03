Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν απηύθυνε νέα έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, ζητώντας την επιστροφή όλων των πλευρών στο τραπέζι του διαλόγου.

«Υπάρχουν διέξοδοι, ας τις εκμεταλλευτούμε», τόνισε ο Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διπλωματικές πρωτοβουλίες πριν η κρίση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Το σουλτανάτο του Ομάν έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ωστόσο, οι ελπίδες για αποκλιμάκωση εξανεμίστηκαν όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν το Σάββατο κύματα επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή βύθισε την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στη δίνη μιας νέας κρίσης, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση και επέκταση της σύγκρουσης.

